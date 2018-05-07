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    СБУ: напад на ветерана АТО Вербича організував росіянин, він вже втік з України

    За інформацією СБУ, організатор нападу на «кіборга» переховується в Польщі
    Служба безпеки України встановила, що організатором нападу на ветерана АТО, «кіборга» Дмитра Вербича є громадянин Росії, який покинув територію України 4 травня та переховується у Польщі. Про це повідомляє прес-центр СБУ. «Оперативники спецслужби задокументували, що організатором нападу на учасника АТО є громадянин Росії,
    • Сьогодні, 01:52
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    В СБУ запевняють, що&nbsp;всі фігуранти справи щодо нападу на Вербича встановлені
    В СБУ запевняють, що всі фігуранти справи щодо нападу на Вербича встановлені

    За інформацією СБУ, організатор нападу на «кіборга» переховується в Польщі

    Служба безпеки України встановила, що організатором нападу на ветерана АТО, «кіборга» Дмитра Вербича є громадянин Росії, який покинув територію України 4 травня та переховується у Польщі.

    Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    «Оперативники спецслужби задокументували, що організатором нападу на учасника АТО є громадянин Росії, який покинув територію України 4 травня та переховується у Польщі. Всі фігуранти справи встановлені та для проведення невідкладних слідчих дій будуть доставлені до Києва. Досудове слідство триває», - йдеться у повідомленні.

    «Встановлено, що більшість нападників виїхала до Харкова, де за інформацією СБУ була затримана працівниками поліції», - заявили у прес-центрі.

    Напередодні адвокат постраждалого Дмитра Вербича Наталя Фещик заявила, що серед затриманих лише одна жінка причетна до нападу. Її везуть до Києва для обрання запобіжного заходу.

    Адвокат зазначила, що інші затримані у Харкові особи не причетні до скоєння злочину, місцезнаходження ще чотирьох нападників наразі невідоме.

    Нагадаємо, у неділю, 6 травня, в Харкові співробітники СБУ затримали групу молодих людей у справі щодо нападу на «кіборга» Дмитра Вербича. За інформацією ЗМІ, один із затриманих мав при собі паспорт громадянина Росії.

    Як відомо, 2 травня на столичному Подолі було скоєно напад на ветерана АТО Дмитра Вербича.

    У соцмережах зазначалося, що чоловіку було завдано удар ножем в нижню частину спини. Потім його забризкали сльозогінним газом та намагались добити молотком.

    Поліція розпочала розшук групи нападників.

    За фактом нападу на Вербича відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

    Дмитру Вербичу, на якого у середу, 2 травня, напали на Подолі і поранили ножем, зробили операцію.

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