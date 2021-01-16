Місцевих виборів на Донбасі цієї весни не буде – Центрвиборчком

Без обраних рад залишаються десять громад в Донецькій області та вісім – у Луганській

Через відсутність гарантій безпеки для виборців у звʼязку із збройною агресією Російської Федерації у регіоні, місцеві вибори в окремих громадах Донбасу провести у березні не вдасться. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії.

«Продовжуючи систематичну роботу з моніторингу, зокрема, безпекової ситуації на окремих територіях Донецької та Луганської областей з метою подальшого забезпечення реалізації виборчих прав, Комісія 5 січня 2021 року звернулась до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій – обласних військово-цивільних адміністрацій щодо можливості організації підготовки та проведення перших місцевих виборів 28 березня 2021 року на окремих територіях указаних областей», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у відповідь на постанову Комісії від Луганської та Донецької обласних державних адміністрацій – обласних військово-цивільних адміністрацій 15 січня 2021 року до Комісії надійшли листи, у яких ідеться, зокрема, про те, що за інформацією уповноважених органів, незважаючи на досягнення домовленостей щодо безумовного дотримання режиму всеосяжного та повного припинення вогню, на цей час фіксуються обстріли підконтрольної українській владі території з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців, які проживають у населених пунктах на лінії її розмежування.

Крім того, у зв‘язку зі здійсненням РФ збройної агресії проти України на окремих територіях області існує більша ймовірність терористичної загрози, ніж на іншій території держави, що може вплинути на можливість виборців узяти участь у голосуванні.

«Враховуючи висновки Командування ООС, ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, за результатами робочої наради з питання проведення місцевих виборів на територіях Донецької та Луганської областей, у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України на окремих територіях Донецької та Луганської областей неможливо забезпечити належну безпеку громадян та уникнути терористичної загрози під час організації та проведення перших місцевих виборів 28 березня 2021 року», – зазначається в повідомленні.

Так, до переліку таких громад належать 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського і Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

Комісія наголошує, що питання проведення місцевих виборів на вказаних територіях перебуває на її контролі та в разі отримання позитивних висновків компетентних органів, зокрема, щодо безпекової ситуації невідкладно буде вживати всіх необхідних заходів у межах компетенції для призначення та подальшої організації підготовки і проведення відповідних виборів.

Раніше повідомлялось про те, що ЦВК повинна ухвалити рішення про призначення перших місцевих виборів 28 березня 2021 року не пізніше 17 січня 2021 року. Натомість законами України комісія не наділена повноваженнями самостійно визначати можливість забезпечення належної безпеки та уникнення терористичної загрози під час організації та проведення місцевих виборів на окремих територіях Донецької та Луганської областей.