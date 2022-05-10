Окупанти змушують вихователів дитсадків їхати з Донецька до Маріуполя

Росіяни також хочуть завести у заблокований Маріуполь «своїх» банківських працівників

Керівникам закладів дошкільної освіти окупованого Донецька надійшло розпорядження відібрати персонал для вирушення у заблокований рашистами Маріуполь та наближені населені пункти – Мангуш, Нікольське, Ялта.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, російська окупаційна адміністрація пояснює це необхідністю «організації роботи на місцях».

Подібним чином відбирають і персонал банківських установ. Очікується, що керівництво місцевим фінансовим сектором повністю перейде під контроль окупантів.

Таке переміщення кадрів пов’язане з недовірою окупаційних адміністрацій до місцевого населення. Також дається взнаки масовий виїзд персоналу на підконтрольну Україні територію та відмовою частини співробітників співпрацювати з окупантами.

Відомо, що персонал, який готують до переведення на роботу в інші регіони, всіляко опирається такому рішенню. Деякі погрожують звільнитись, якщо розпорядження не скасують.

Місто понад два місяці перебуває під блокадою російських військ. За попередніми оцінками влади, у Маріуполі загинули понад 20 тисяч маріупольців. Наразі у місті залишаються приблизно 100 тисяч людей.

Українські бійці продовжують захищати завод «Азовсталь» у Маріуполі. У бомбосховищах заводу ховалися цивільні люди. 7 травня міністерка реінтеграція Ірина Верещук заявила, що з «Азовсталі» евакуювали всіх жінок, дітей та літніх людей.

Проте бійці полку «Азов» не можуть стверджувати, що вивезли всіх цивільних – вони кажуть, що люди й досі можуть бути під завалами, але немає техніки, щоб їх розібрати. У Донецькій ОВА кажуть, що на заводі залишаються ще понад 100 цивільних.

Додамо, що рашисти 9 травня обстрілювали «Азовсталь» з літаків, кораблів, танків та артилерії.

Також окупанти влаштували «святкування» у місті з нагоди 9 травня: розгорнули 300-метрову георгіївську стрічку, на «урочистості» приїхав ватажок «ДНР» Денис Пушилін, який посадив два дерева «на честь воїнів Росії та «ДНР», які загинули під час звільнення Маріуполя». Людей на «свято» заманювали обіцянками польової кухні та додатковими наборами їжі.

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