Доба на Донбасі: бойовики чотири рази порушили режим тиші

Ніхто з українських бійців не постраждав

Впродовж минулої доби, 30 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили домовленості про режим тиші.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Так, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували поблизу населених пунктів Водяне та Новотошківське. Окрім того, режим припинення вогню противник порушив у районі Гнутового, задіявши на цій ділянці станковий протитанковий гранатомет.

Бойових втрат і поранень унаслідок провокаційних ворожих пострілів серед українських захисників не було.

Ще одне порушення досягнутих домовленостей задокументовано на Приазов’ї. По обіді поблизу населеного пункту Водяне зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу «Квадро» із перетином лінії розмежування.

Зосередженим вогнем зі стрілецької зброї українські воїни збили безпілотний літальний апарат противника.

Від початку поточної доби, 1 грудня, уздовж лінії розмежування пострілів з боку російсько-окупаційних військ не відмічено, на усіх ділянках відповідальності підрозділів Об’єднаних сил спостерігається тиша.

«Українські військовослужбовці продовжують виконувати визначені завдання і перебувають напоготові надати адекватну відсіч ворогу», – резюмується у звіті.