СБУ оприлюднила відео затримання організатора вбивства Бабченка

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Також спецслужба оприлюднила запис розмови в момент передачі грошей організатором замаху його «виконавцю»

СБУ оприлюднила відео затримання підозрюваного в організації «вбивства» російського журналіста Аркадія Бабченка. Також СБУ оприлюднила запис розмови в момент передачі грошей організатором замаху його «виконавцю».

Чоловіку готують підозри у скоєнні злочинів за статтями «Підготовка до злочину», «Пособництво» та «Терористичний акт».

Як вже відомо, смерть Бабченка була інсценована, але замах на нього готувався. Організатор замаху затриманий.

В СБУ заявили, що для вбивства Бабченка спецслужби РФ завербували українця та заплатили $40 тисяч. Завербований українець, який називається правоохоронцями організатором убивства, найняв для виконання завдання знайомого — учасника бойових дій на Донбасі (виконавця). Останній отримав 30 тисяч доларів, а організатор залишив собі 10 тисяч доларів за «посередництво».

Увечері 29 травня поліція повідомила, що унаслідок трьох пострілів у спину в своєму будинку в Києві загинув російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу, а МЗС Росії прокоментувало убивство журналіста Бабченка, заявивши, що «рівень фізичного насильства, вбивств стосовно працівників ЗМІ в Україні неухильно зростає». Низка країн та організацій одразу закликали Україну негайно розслідувати вбивство Бабченка. Також Генсек Ради Європи Ягланд засудив убивство Бабченка.

Президент України Петро Порошенко привітав Службу Безпеки України з успішною операцією та доручив надати журналісту Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону.