На Вінниччині літня жінка вирощувала на городі 200 кущів конопель



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Пенсіонерка збиралася лікувати хворі ноги

На присадибній ділянці у 74-річної жительки села Качківка Ямпільського району працівники поліції виявили понад 200 кущів конопель. Жінка у минулі потрапляла в поле зору поліції за аналогічні правопорушення.

Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Як розповів начальник Ямпільського відділення поліції Руслан Мілевський, до поліції надійшла оперативна інформація, що жителька села Качківка на власній присадибній ділянці вирощує заборонені нарковмісні рослини. Ця інформація підтвердилась під час проведення санкціонованого обшуку.

За словами літньої правопорушниці, про кримінальну відповідальність за вирощування заборонених нарковмісних рослин вона знала, але іншого виходу вилікувати хворі ноги вона не мала.

Вилучений посів направлений на експертизу.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ст. 310 КК України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель), за що передбачено до 7 років позбавлення волі.

Нагадуємо, з 1 червня на Вінниччині проводиться практичний етап оперативно-профілактичного відпрацювання під умовною назвою «Мак». За цей період працівники поліції вилучили близько 4000 рослин маку та конопель, зареєстрували 32 кримінальних провадження.