  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Захоплення заручників: СБУ проводить в Луцьку слідчий експеримент

    • Розсилка
    <span>У Луцьку 21 липня терорист захопив автобус і взяв пасажирів у заручники</span> - Захоплення заручників: СБУ проводить в Луцьку слідчий експеримент
    У Луцьку 21 липня терорист захопив автобус і взяв пасажирів у заручники
    Фото: Уніан

    У затриманого терориста вилучили зброю та боєприпаси

    В рамках справи про захоплення заручників у Луцьку Служба безпеки України проводить слідчий експеримент. У затриманого вилучили арсенал зброї та боєприпасів.

    Про це на брифінгу повідомив начальник управління СБУ у Волинській області Павло Данюков.

    За його словами, у затриманого Максима Кривоша були вилучені предмети, «схожі на зброю» - автомат Калашникова, пістолет, кілька гранат.

    «Зараз проводиться слідчий експеримент», - зазначив Данюков.

    Як уточнив начальник поліції Волинській області Юрій Крошко, викинута з автобуса граната РГД-5, яка не вибухнула, була попередженням з боку терориста. Крім того, у нього була граната Ф-1.

    Зловмиснику, затриманому напередодні за захоплення заручників у Луцьку, у четвер, 23 липня оберуть запобіжний захід.

    До слова, президент України Володимир Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Максимом Кривошем, який тримав заручників в автобусі в центрі Луцька. Глава держави близько 10 хвилин спілкувався з терористом.

    Зазначимо, що луцькому терористові Максиму Кривошу, який взяв в заручники 13 осіб в автобусі, проведуть психіатричну експертизу.

    Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».

    Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, як луцький терорист здався поліції. Також оприлюднено перші фото із захопленого салону автобуса в Луцьку.

    Як відомо, за інформацією силовиків, луцький терорист діяв зі спільниками, кількох із них затримали.

    Зазначимо, що після звільнення всіх заручників з автобуса у Луцьку президент Володимир Зеленський опублікував звернення до українців.

    Нагадаємо, у вівторок близько 21:45 правоохоронці у Луцьку затримали терориста Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками. У Службі безпеки України заявили, що загалом звільнили 13 заручників.

    У МВС запевняють, що серед звільнених заручників немає поранених, а інших вибухових пристроїв терорист не заклав.

    Читайте також статтю:
    Петро Порошенко МВС СБУ тероризм граната заручники Луцьк боєприпаси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ