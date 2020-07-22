Захоплення заручників: СБУ проводить в Луцьку слідчий експеримент
У затриманого терориста вилучили зброю та боєприпаси
В рамках справи про захоплення заручників у Луцьку Служба безпеки України проводить слідчий експеримент. У затриманого вилучили арсенал зброї та боєприпасів.
Про це на брифінгу повідомив начальник управління СБУ у Волинській області Павло Данюков.
За його словами, у затриманого Максима Кривоша були вилучені предмети, «схожі на зброю» - автомат Калашникова, пістолет, кілька гранат.
«Зараз проводиться слідчий експеримент», - зазначив Данюков.
Як уточнив начальник поліції Волинській області Юрій Крошко, викинута з автобуса граната РГД-5, яка не вибухнула, була попередженням з боку терориста. Крім того, у нього була граната Ф-1.
Зловмиснику, затриманому напередодні за захоплення заручників у Луцьку, у четвер, 23 липня оберуть запобіжний захід.
До слова, президент України Володимир Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Максимом Кривошем, який тримав заручників в автобусі в центрі Луцька. Глава держави близько 10 хвилин спілкувався з терористом.
Зазначимо, що луцькому терористові Максиму Кривошу, який взяв в заручники 13 осіб в автобусі, проведуть психіатричну експертизу.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».
Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, як луцький терорист здався поліції. Також оприлюднено перші фото із захопленого салону автобуса в Луцьку.
Як відомо, за інформацією силовиків, луцький терорист діяв зі спільниками, кількох із них затримали.
Зазначимо, що після звільнення всіх заручників з автобуса у Луцьку президент Володимир Зеленський опублікував звернення до українців.
Нагадаємо, у вівторок близько 21:45 правоохоронці у Луцьку затримали терориста Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками. У Службі безпеки України заявили, що загалом звільнили 13 заручників.
У МВС запевняють, що серед звільнених заручників немає поранених, а інших вибухових пристроїв терорист не заклав.