Захоплення заручників: СБУ проводить в Луцьку слідчий експеримент



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У Луцьку 21 липня терорист захопив автобус і взяв пасажирів у заручники Фото: Уніан

У затриманого терориста вилучили зброю та боєприпаси

В рамках справи про захоплення заручників у Луцьку Служба безпеки України проводить слідчий експеримент. У затриманого вилучили арсенал зброї та боєприпасів.

Про це на брифінгу повідомив начальник управління СБУ у Волинській області Павло Данюков.

За його словами, у затриманого Максима Кривоша були вилучені предмети, «схожі на зброю» - автомат Калашникова, пістолет, кілька гранат.

«Зараз проводиться слідчий експеримент», - зазначив Данюков.

Як уточнив начальник поліції Волинській області Юрій Крошко, викинута з автобуса граната РГД-5, яка не вибухнула, була попередженням з боку терориста. Крім того, у нього була граната Ф-1.

Зловмиснику, затриманому напередодні за захоплення заручників у Луцьку, у четвер, 23 липня оберуть запобіжний захід.

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Максимом Кривошем, який тримав заручників в автобусі в центрі Луцька. Глава держави близько 10 хвилин спілкувався з терористом.

Зазначимо, що луцькому терористові Максиму Кривошу, який взяв в заручники 13 осіб в автобусі, проведуть психіатричну експертизу.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, як луцький терорист здався поліції. Також оприлюднено перші фото із захопленого салону автобуса в Луцьку.

Як відомо, за інформацією силовиків, луцький терорист діяв зі спільниками, кількох із них затримали.

Зазначимо, що після звільнення всіх заручників з автобуса у Луцьку президент Володимир Зеленський опублікував звернення до українців.

Нагадаємо, у вівторок близько 21:45 правоохоронці у Луцьку затримали терориста Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками. У Службі безпеки України заявили, що загалом звільнили 13 заручників.

У МВС запевняють, що серед звільнених заручників немає поранених, а інших вибухових пристроїв терорист не заклав.