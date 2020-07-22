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    Події в Україні

    «Луцькому терористу» оголосили про підозру

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    Максим Кривош 21 липня&nbsp;протягом дня утримував заручників в автобусі, висуваючи вимоги до президента України та інших високопосадовців. - «Луцькому терористу» оголосили про підозру
    Максим Кривош 21 липня протягом дня утримував заручників в автобусі, висуваючи вимоги до президента України та інших високопосадовців.

    Максиму Кривошу оголосили про підозру у вчиненні терористичного акту

    Максиму Кривошу, який 21 липня захопив у Луцьку рейсовий автобус із заручниками, повідомлено підозру. Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

    «За процесуального керівництва прокуратури Волинської області слідчими управління СБУ в області повідомлено громадянину про підозру у вчиненні терористичного акту, захопленні та триманні осіб як заручників з погрозою знищення людей, посяганні на життя працівника правоохоронного органу, а також у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України)», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, чоловік протягом дня утримував заручників в автобусі, висуваючи вимоги до президента України та інших високопосадовців.

    У процесі перемовин він кинув у бік правоохоронців гранату, посягаючи на їхні життя. Після затримання у нього вилучено цілий арсенал зброї та вибухівки: автомат «АКС-74У», револьвер, ручні гранати наступальної дії «РГД-5».

    Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Досудове розслідування триває.

    Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. У поліції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. Із зловмисником ведуться перемовини.

    До відома, «луцький терорист» - уродженець Росії.

    До слова, президент України Володимир Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Максимом Кривошем, який тримав заручників в автобусі в центрі Луцька. Глава держави близько 10 хвилин спілкувався з терористом.

    Зазначимо, що луцькому терористові Максиму Кривошу, який взяв в заручники 13 осіб в автобусі, проведуть психіатричну експертизу.

    Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».

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