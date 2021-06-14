Електрослюсар сідає на п’ять років за підтримку псевдореферендуму «ЛНР»

«Виборчі бюлетені» для фейкового референдуму були роздруковані на принтері, без візерунків і способу захисту

Обвинувачений вважав це опитуванням щодо автономії Луганської області

Новоайдарський районний суд Луганської області призначив п’ять років позбавлення волі електрослюсарю за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 8 червня.

За версію слідства, 10 травня 2014 року обвинувачений вступив у злочинну змову з іншими особами з метою проведення незаконного референдуму щодо підтримки «Акту про державну самостійність «ЛНР» та використання його результатів для відокремлення території Луганської області від складу території України. У приміщенні спортивної зали Щастинської ЗОШ №2 електрослюсар виконував функції «члена виборчої комісії» з проведення фейкового референдуму.

Під час допиту у суді обвинувачений частково визнав вину. Пояснив, що йому запропонували взяти участь у голосуванні. На цю пропозицію він погодився, оскільки неодноразово брав участь у різноманітних виборах.

Він зауважив, що спочатку слідкував за порядком, але коли з`ясувалось, що людей прийшло менше, ніж мало бути, його взяли «членом виборчої комісії» і посадили за стіл поруч «секретарем комісії». За словами чоловіка, «виборчі бюлетені» були роздруковані на принтері на половині аркуша А4, без візерунків і способу захисту.

Після 20 год. усі «члени комісії» почали рахувати бюлетені. Що стосується оплати, то обвинувачений повідомив, що не цікавився, оскільки знав процедуру і приблизну суму з попереднього досвіду. Додав, що «голова комісії» оголошував результати і приблизно 90% голосів було, в його розумінні, за автономію Луганської області. Після підрахунку голосів і складання протоколу «голова комісії» їх відпустив.

Окремо суд допитав свідків, які також працювали «члени виборчої комісії» у школі міста Щастя Луганської області. Зокрема, «секретар комісії» розповіла, що невідомий чоловік запропонував їй взяти участь у проведенні «соцопитування» щодо федералізації, оскільки та раніше мала досвід роботи у виборах. Їй пообіцяли заплатити 3 тис. грн. Однак грошей не дали, бо «голова комісії» заявив, що це не «референдум», а «опитування».

Інший свідок також підтвердила участь у «соцопитуванні». Вона зауважила, що фіксувала у відповідному журналі бажаючих, котрі прийшли на «голосування».

Суд назвав необґрунтовану позицію захисту щодо того, що обвинувачений вважав, що проводиться опитування стосовно автономії Луганської області. Адже такий же «референдум» проводився у багатьох населених пунктах Луганської області, зокрема, у Щасті діяло декілька «дільниць» та в ньому брала участь велика кількість місцевих мешканців, а його проведенню передувала значна інформаційна кампанія. При цьому позиція обвинуваченого, що, на його думку, «референдум» стосувався автономії Луганської області, здається суду не логічною, оскільки навіть такі дії підпадають під кваліфікуючі ознаки ч. 2 ст. 110 КК України.

У підсумку суд вважав, що є високий ступінь суспільної небезпеки цього злочину, а тому лише призначення реального покарання буде достатнім для запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень.