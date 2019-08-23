Викрито схему переміщення іноземців до України під виглядом волонтерів



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Під час обшуків виявлено та вилучено бланки, печатки, штампи, грошові кошти Фото: Прокуратура Київської області

За кожного переправленого «волонтера» зловмисники отримували від тисячі доларів

Прокуратурою Київської області спільно зі співробітниками Служби безпеки України та Головного управління Нацполіції в Київській області знешкоджено злочинне угрупування у складі трьох осіб, яке незаконно переправляло громадян із країн Близького Сходу через державний кордон України. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київщини.

«Установлено, що керівниця однієї із туристичних фірм у Києві спільно зі своєю помічницею та бухгалтером, який працює на різні благодійні організації, налагодили схему по незаконному переправленню осіб, під виглядом волонтерів, через державний кордон України. За кожного такого «волонтера» зловмисники отримували від 1000 дол. США», - йдеться в повідомленні.

У ході проведених санкціонованих обшуків виявлено та вилучено бланки, печатки, штампи, грошові кошти, отримані від незаконної діяльності.

Учасників злочинного угрупування затримано безпосередньо під час передачі коштів у сумі 650 дол. США за переправлення до України «волонтера» з Пакистану.

Затриманим зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Нині вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років.

Досудове розслідування триває.