СБУ шукає «російський слід» у справі втікача Нескоромного

Наразі місце знаходження Нескоромного невідоме, раніше анонсовану ним пресконференцію у Брюсселі відкладено

Служба безпеки України буде детально вивчати можливі зв’язки колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, якого підозрюють в організації замовного вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки служби Андрія Наумова, зі спецслужбами Росії, заявив голова СБУ Іван Баканов.

Як повідомляє пресслужба СБУ, він сказав про це під час виступу на закритому спільному засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки та комітету з питань правоохоронної діяльності.

«Як бачимо з окремих аудіозаписів, оприлюднених у ЗМІ, ймовірно, не обійшлося тут і без російського сліду. Тож буде детально вивчено можливий зв’язок підозрюваного зі спецслужбами країни-агресора», – сказав голова СБУ.

У СБУ заявили, що мотивом для готування замовного вбивства Наумова є його професійна діяльність – «він не давав змоги злочинній групі призначити своїх людей на посади в СБУ, і оприлюднені записи розмов фігурантів це чітко підтверджують».

Також Баканов зазначив, що Служба безпеки має унікальний досвід із розкриття замовних вбивств – тільки протягом 2020 року таких справ було 12.

Раніше стало відомо, що Комітети Ради проведуть закрите засідання через резонансні події у СБУ.

Нагадаємо, колишній перший заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний анонсував 2 лютого пресконференцію в Брюсселі. Згодом стало відомо, що її відкладено через нові обмежувальні заходи, введені з 1 лютого.

22 січня стало відомо про затримання полковника «Альфи» СБУ Андрія Расюка, якого підозрюють в підготовці вбивства начальника главку внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова на замовлення ексзаступника голови спецслужби Дмитра Нескоромного.

Напередодні з'ясувалося, що Нескоромний у телефонних розмовах прихильно висловлювався про президента РФ Володимира Путіна та російську церкву.



