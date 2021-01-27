Замах на вбивство «правої руки» Баканова: оприлюднено докази причетності співробітника СБУ

Ексзаступнику голови СБУ оголошено підозру в організації замовного вбивства

Оприлюднено відео- та фотоматеріали, аудіозаписи щодо причетності колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного до організації замовного вбивства начальника Головного Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Про це повідомлє пресслужба СБУ.

«Колишньому першому заступнику голови Служби безпеки Дмитру Нескоромному оголошено про підозру у вчиненні злочину – організації готування вбивства начальника Головного Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Зокрема, йдеться про ч. 1 статті 14, ч. 2 статті 28 та статтю 348 Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

Наразі вживаються заходи щодо розшуку Нескоромного з метою допиту, як підозрюваного, та вручення клопотання про обрання запобіжного заходу.

Слідчі встановили, що Дмитро Нескоромний спільно зі співробітником Антитерористичного центру при СБУ Юрієм Расюком вирішили позбавити життя начальника ГУВБ СБУ Андрія Наумова.

Серед доказів, які це підтверджують, – відео- та фотоматеріали, аудіозаписи розмов Расюка, Нескоромного та інших осіб, під час яких, зокрема, обговорюється організація вбивства, виконавці та інші деталі.

(зображення клікабельне)

За версією слідства основним мотивом злочину став той факт, що Андрій Наумов був перешкодою для повернення Дмитра Нескоромного на високу посаду в керівництві Служби, а також виступав проти призначення окремих членів екскоманди Нескоромного в СБУ.

Фігуранти справи розробили детальний план посягання на життя А.Наумова. Задля його виконання співробітник АТЦ Ю.Расюк упродовж жовтня 2020 – січня 2021 року підшукав виконавців злочину, забезпечив їх фінансування, організував стеження за А.Наумовим. Це також підтверджено матеріалами справи та відповідними аудіо записами.

Попри вжиті фігурантами заходи конспірації, співробітники СБУ задокументували їхню протиправну діяльність та запобігли вчиненню замовного вбивства. Під час чергової передачі грошових коштів затримано Ю.Расюка, якому 23 січня 2021 Шевченківський районний суд м.Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Записи розмов фігурантів справи:

Як повідомлялося раніше, головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов повідомив про затримання полковника «Альфи» СБУ Андрія Расюка, якого підозрюють в підготовці вбивства начальника главку внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова на замовлення ексзаступника голови спецслужби Дмитра Нескоромного.

«Нескоромний оголошений у розшук, йому заборонено виїзд із України», – повідомив також Бутусов.

Телеграм-канал «Дмитро Нескоромний» заперечує учорашні повідомлення засобів масової інформації про затримання колишнього першого заступника голови Служби безпеки України Дмитра Нескоромного і його подальшу втечу в кайданках від співробітників ЦСО «А» СБУ.

Комітети Верховної Ради з питань нацбезпеки та правоохоронний в межах парламентського контролю хочуть заслухати звіт керівництва Служби безпеки України, в тому числі голови СБУ Івана Баканова, щодо резонансних затримань співробітників спецслужби.