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    СБУ: Україна готує дзеркальні дії у відповідь на агресію Росії біля Керченської протоки

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    <span>25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх</span> - СБУ: Україна готує дзеркальні дії у відповідь на агресію Росії біля Керченської протоки
    25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх

    Україна передислокує свої війська для захисту від країни-агресора

    В Україні готують рішення щодо можливих дзеркальних дій у відповідь на захоплення Росією українських кораблів і моряків поблизу Керченської протоки. Про це заявили у Службі безпеки України.

    «Так, ухвалюють рішення щодо здійснення відповідних дзеркальних дій, як відповідь нашої країни російському агресору», – сказав 30 листопада в Києві керівник апарату голови СБУ Ігор Гуськов.

    Нагадаємо, 25 листопада прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксира «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

    Як повідомлялося, Україна передислокує свої війська для захисту від країни-агресора.

    28 листопада в газеті «Голос України» опублікували закон про воєнний стан.

    Нагадаємо, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

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