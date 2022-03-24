СБУ викрила мережу ботоферм, яка залякувала українських угорців

Служба безпеки України зруйнувала мережу ботоферм, яка за застарілими базами даних лякала угорців Закарпаття, розсилаючи СМС по усій Україні

Російські ботоферми, які діяли на території України, розсилали погрози представникам угорської меншини в Україні не лише на Закарпаття, а і по усій країні

Служба безпеки викрила у великих містах України – Києві, Дніпрі, Одесі та Вінниці – цілу мережу російських ботоферм. Про це пише Facebook-сторінка управління СБУ в Закарпатськыій області.

Ботоферма в останні кілька днів розсилала СМС-ки із погрозами для етнічних угорців, які проживають на території Закарпаття. Повідомлення були написані українською мовою.

Втім, зазначили у СБУ, російські спецслужби використовували застарілі абонентські бази, оскільки «анонімні погрози отримали не лише мешканці західних регіонів України, де компактно проживають як українці, так і угорці, а і мешканці інших регіонів України».

Слідство виявило цілу мережу у кількох областях України, керував цією мережею уродженець Києва, який нині перебуває закордоном.

СБУ розповіло про структуру викритої організації. Усі працівники поділялися на регіональних керівників, адміністраторів сервісів та техперсонал, який, власне кажучи, і працював з масами. Усього до складу злочинного угруповання, контрольованого антиукраїнським центром в Росії, входило близько 20 осіб.

Обшуки у цій справі відбулися у трьох областях України – Дніпропетровській, Закарпатській та Одеській. В Одесі працівники СБУ вилучили сім-картки, телекомунікаційне обладнання, сервери та записи, які підтверджують злочинну діяльність ботоферм.

Нагадаємо, що на початку війни, 26 лютого, Служба безпеки України викрила російську ботоферму, яка поширювала фейки про війну в Україні.

7 тис. аккаунтів у Telegram, WhatsApp та Viber розповсюджували фейки та «вкиди» про російсько-українську війну, дезорієнтуючи громадян України.