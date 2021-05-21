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    У Чернігові СБУ блокувала діяльність ботоферми, яку адміністрували з країни-агресора

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    У Чернігові СБУ блокувала діяльність ботоферми, яку адміністрували з країни-агресора - У Чернігові СБУ блокувала діяльність ботоферми, яку адміністрували з країни-агресора
    У Чернігові СБУ блокувала діяльність ботоферми, яку адміністрували з країни-агресора
    Фото: СБУ

    Через ботоферму зловмисники поширювали фейкову інформацію для створення панічних настроїв серед населення

    Кіберфахівці Служби безпеки України у Чернігові припинили діяльність ботоферми. Діями виконавців, які використовували майже 2,5 тисячі бот-акаунтів, дистанційно керували організатори з РФ. Про це повідомила пресслужба СБУ.

    Співробітники спецслужби встановили, що через ботоферму зловмисники поширювали фейкову інформацію для створення панічних настроїв серед населення.

    Зокрема, вони розміщували повідомлення для дискредитації української влади і закликали до повалення конституційного ладу. Також боти публікували неправдиву інформацію про мінування об’єктів, у тому числі критичної інфраструктури.

    Виконавці використовували спеціалізований апаратно-програмний комплекс, через який, зокрема, здійснювали трансакції у санкційних електронних платіжних системах.

    Під час обшуку за місцем проживання організатора, де знаходилась ботоферма, правоохоронці вилучили:

    • сім 16-ти канальних GSM-шлюзів;
    • 2 SIM-банки на 128 карток кожен;
    • 370 сім-карток російського мобільного оператора;
    • 3 ноутбуки, через які здійснювалось керування телекомобладнанням ботоферми.

    Триває досудове слідство.

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    У Чернігові СБУ блокувала діяльність ботоферми, яку адміністрували з країни-агресора
    У Чернігові СБУ блокувала діяльність ботоферми, яку адміністрували з країни-агресора
    У Чернігові СБУ блокувала діяльність ботоферми, яку адміністрували з країни-агресора
    Фото: СБУ

    Заходи із викриття протиправної діяльності проводили кіберфахівці Управління СБ України у Чернігівській області у взаємодії зі слідчими ГУ Нацполіції під процесуальним керівництвом Чернігівської окружної прокуратури.

    Теги: СБУ Чернігів населення
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    У Чернігові СБУ блокувала діяльність ботоферми, яку адміністрували з країни-агресора