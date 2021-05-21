У Чернігові СБУ блокувала діяльність ботоферми, яку адміністрували з країни-агресора

Через ботоферму зловмисники поширювали фейкову інформацію для створення панічних настроїв серед населення

Кіберфахівці Служби безпеки України у Чернігові припинили діяльність ботоферми. Діями виконавців, які використовували майже 2,5 тисячі бот-акаунтів, дистанційно керували організатори з РФ. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що через ботоферму зловмисники поширювали фейкову інформацію для створення панічних настроїв серед населення.

Зокрема, вони розміщували повідомлення для дискредитації української влади і закликали до повалення конституційного ладу. Також боти публікували неправдиву інформацію про мінування об’єктів, у тому числі критичної інфраструктури.

Виконавці використовували спеціалізований апаратно-програмний комплекс, через який, зокрема, здійснювали трансакції у санкційних електронних платіжних системах.

Під час обшуку за місцем проживання організатора, де знаходилась ботоферма, правоохоронці вилучили:

сім 16-ти канальних GSM-шлюзів;

2 SIM-банки на 128 карток кожен;

370 сім-карток російського мобільного оператора;

3 ноутбуки, через які здійснювалось керування телекомобладнанням ботоферми.

Триває досудове слідство.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводили кіберфахівці Управління СБ України у Чернігівській області у взаємодії зі слідчими ГУ Нацполіції під процесуальним керівництвом Чернігівської окружної прокуратури.