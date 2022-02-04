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    СБУ ліквідувала проросійську ботоферму на Житомирщині (фото)

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    Зловмисники продавали облікові записи замовникам з країни-агресорки - СБУ ліквідувала проросійську ботоферму на Житомирщині (фото)

    Зловмисники продавали облікові записи замовникам з країни-агресорки

    фото: пресслужба СБУ

    «Фабрикою» фейкових акаунтів керували з РФ

    У ході слідчо-оперативних дій у Житомирській області нейтралізували кібергрупу, яка масово «виготовляла» фейкові акаунти на замовлення з РФ. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Через них представники країни-агресорки поширювали деструктивний антиукраїнський контент, у тому числі й маніпулятивного характеру, проводили інформаційні диверсії проти державної безпеки України.

    Встановлено, що до протиправної діяльності причетні двоє мешканців Житомирщини. Вони налагодили серійну реєстрацію фальшивих облікових записів у соцмережах. Для цього зловмисники використовували спеціальне програмне забезпечення виробництва РФ.

    Хакерська програма дозволяла створювати віртуальні акаунти без застосування сервісів мобільного зв’язку.

    «Готові» облікові записи вони реалізовували своїм російським замовникам через спеціалізовані інтернет-платформи. Гроші за це отримували на власні електронні гаманці небанківських платіжних систем, заборонених в Україні.

    На фейкових акаунтах представники РФ «розганяли» дезінформацію та провокаційні матеріали. Деструктивний контент було направлено на розхитування внутрішньополітичної обстановки у різних регіонах України.

    Під час обшуків за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили: комп’ютерну техніку зі спеціальним програмним забезпеченням для масової автоматизації створення акаунтів, засоби зв’язку та інші докази протиправної діяльності.

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    Зловмисники продавали облікові записи замовникам з країни-агресорки. фото: пресслужба СБУ
    Зловмисники продавали облікові записи замовникам з країни-агресорки. фото: пресслужба СБУ
    Зловмисники продавали облікові записи замовникам з країни-агресорки. фото: пресслужба СБУ
    Зловмисники продавали облікові записи замовникам з країни-агресорки. фото: пресслужба СБУ

    У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень та притягнення до відповідальності причетних осіб.

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    Теги: СБУ гроші розслідування Житомирщина державна зрада
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    СБУ ліквідувала проросійську ботоферму на Житомирщині (фото)