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    СБУ викрила на хабарі керівника територіального сервісного центру МВС на Чернігівщині

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    СБУ викрила на хабарі керівника територіального сервісного центру МВС на Чернігівщині
    Фото: ssu.gov.ua

    Посадовець вимагав $20 тисяч від місцевого жителя за перекваліфікацію дій обвинуваченого на менш тяжкий злочин

    Співробітники Головного управлінням по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю спільно з Головним слідчим управлінням Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Генеральної інспекції Генпрокуратури викрили на хабарі начальника одного з територіальних сервісних центрів МВС Чернігівської області. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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    У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби задокументували, що посадовець вимагав $20 тисяч від місцевого жителя за перекваліфікацію дій обвинуваченого на менш тяжкий злочин.

    Фото: ssu.gov.ua
    Фото: ssu.gov.ua

    Під час слідчих дій встановлено, що зловмисник представлявся посередником, у якого для «вирішення питання» є попередня домовленість з працівником прокуратури Чернігівської області.

    Правоохоронці затримали керівника центру на робочому місці під час отримання чергової частини хабаря у розмірі $2 тисячі.

    Фото: ssu.gov.ua
    Фото: ssu.gov.ua

    Посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Наразі тривають першочергові слідчо-оперативні заходи для перевірки причетності до вчинення оборудки працівника прокуратури.

     

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