СБУ викрила посадовицю Луцької міськради на вимаганні грошей з учасників бойових дій



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Фото: ssu.gov.ua

Чиновниця вимагала гроші за постановку на квартирний облік та сприяння у безперешкодній виплаті грошової компенсації за придбання житла

Співробітники Служби безпеки України у межах протидії системній корупції викрили на хабарях посадовицю Департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновниця налагодила механізм вимагання грошей від громадян – учасників бойових дій за постановку на квартирний облік та сприяння у безперешкодній виплаті грошової компенсації за придбання житла.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання зловмисницею за свої «послуги» $2 тис. Першу половину від вказаної суми хабаря посадовиця мала отримати за призначення грошової компенсації, другу – після одержання громадянином встановленої законом виплати.

Правоохоронці затримали чиновницю в обласному центрі під час одержання $1 тис. – першої частини неправомірної вигоди.

Фото: ssu.gov.ua

Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших ймовірних фактів протиправної діяльності.

Заходи з викриття зловмисниці проводились спільно з прокуратурою області.