Заштовхали в авто і вивезли в ліс: затримано викрадачів жінки на Оболоні



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Чоловік і жінка викрали знайому і вимагали гроші

Київською місцевою прокуратурою №5 повідомлено про підозру двом молодим людям, які вночі 15 липня викрали свою знайому та вимагали від неї грошові кошти. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Під час проведення першочергових слідчих дій було встановлено, що у зв’язку із неприязними відносинами з потерпілою у зловмисників виник план незаконно позбавити її волі та заволодіти її майном. Для реалізації свого плану викрадачі домовилися про зустріч із потерпілою близько першої години ночі на столичній Оболоні. Під час зустрічі зловмисники силоміць заштовхали дівчину до автомобіля, вивезли її до лісосмуги та, застосовуючи фізичне насильство, вимагали гроші. Перед тим, як відпустити потерпілу, викрадачі обрізали їй волосся», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронцями було встановлено автомобіль, на якому було викрадено дівчину, а самих зловмисників затримано в порядку статті 208 КП України.

За результатами слідства, чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146, ч.2 ст.186, ч.1 ст.296 КК України, а жінці - за ч.2 ст.146 КК України.

Слідство, у ході якого буде встановлено мотиви викрадення та інші обставини вчинення злочину, триває.

Нагадаємо, на Київщині затримано групу чоловіків, які з метою отримання грошей викрали жителя міста Біла Церква, завезли його до лісу та побили.