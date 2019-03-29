СБУ викрила спецслужби РФ на вербуванні українців для розвідувальних завдань



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Скріншот з відео ssu.gov.ua

Встановлено, що для примушення до виконання розвідувально-підривних завдань співробітники ФСБ РФ застосовували до мешканця Луганщини фізичний і психологічний тиск та погрози на адресу членів родини

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України викрили чергову спробу російських спецслужб використати українських громадян для виконання розвідувальних завдань. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що співробітники ФСБ РФ завербували колишнього українського міліціонера, мешканця Луганщини.

Російськими кураторами було відпрацьовано завдання збирати і передавати російській спецслужбі за грошову винагороду актуальні відомості про суспільно-політичну ситуацію в Україні, місця дислокації, маршрути пересування, стан боєготовності підрозділів ЗС України у районі проведення ООС.

Зловмисник також мав підшукувати та вивчати настрої проросійськи налаштованих військових і правоохоронців.

Співробітники СБ України задокументували, що вербування колишнього українського міліціонера здійснювалось під час його виїзду на територію Ростовської області РФ співробітником ФСБ РФ Сергієм Морозом у результаті штучно створеної російською спецслужбою компрометуючої ситуації.

Контррозвідкою СБУ також встановлено, що фігурант справи у різний час перебував на агентурному зв’язку у співробітників ФСБ РФ Сотнікова Юрія та Корнільєва Івана.

Йому російськими кураторами, зокрема, було відпрацьовано завдання та надані детальні інструкції для викрадення та переправлення на територію РФ співробітника СБУ або української військової розвідки.

Встановлено, що для примушення до виконання розвідувально-підривних завдань співробітники ФСБ РФ застосовували до нашого співвітчизника фізичний і психологічний тиск, погрози на адресу членів родини, погрожували незаконним позбавленням волі.

Крім цього, через тортури громадянин України був змушений визнати себе на камеру «українським шпигуном».

Наразі здійснюються передбачені законодавством заходи у межах кримінального провадження за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялось, співробітники СБУ у ході виконання завдань з контррозвідувального забезпечення інформаційної безпеки фіксують потужну активізацію спецслужб РФ в інформаційному просторі напередодні виборів.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки повідомила, що Росія планує провокувати дестабілізацію ситуації в Україні під час виборів президента.