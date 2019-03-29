СБУ склала список журналістів Ради, які працюють на російські спецслужби – нардеп



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Журналісти в українському парламенті Фото: УНІАН

Чотири тисячі акредитованих журналістів у Верховній Раді — це маразм,- заявила Сюмар

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар заявила, що має частину подань від Служби безпеки України про те, що деякі акредитовані у парламенті журналісти співпрацюють з російськими спецслужбами.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Укрінформу.

«У мене є частина подань від Служби безпеки України, що такі «журналісти» співпрацюють з російськими спецслужбами. Вони спочатку провокують певні ситуації, знімають їх, а потім вирізають фрагменти відео і передають їх російським телеканалам», - заявила нардеп.

За її словами, це робиться для інформаційної війни проти України: спочатку спровокувати, а потім активно масовано використовувати це в засобах пропаганди.

Вона додала, що потреба в регулюванні порядку акредитації журналістів до ВР вже «перезріла».

«4 тисячі акредитованих журналістів у Верховній Раді — це маразм. Більша частина цих людей займається там казна-чим, але не висвітленням діяльності парламенту», - стверджує очільниця комітету.

Політик вважає, що спікер парламенту має підписати відповідне положення про акредитацію, якщо не вдається ухвалити відповідний закон.

«Якщо ми вже закон не спроможні прийняти, то принаймні це треба відрегулювати хоча б на такому рівні. У сучасному світі нескладно перевірити – написав журналіст хоча би кілька слів про парламент чи ні. Достатньо ввести в пошукач його ім'я разом зі словосполученням «Верховна Рада», - зазначила Сюмар.

Говорячи про свій законопроект, який мав зобов'язати журналістів акредитуватися на кожну сесію Ради окремо, Сюмар зазначила, що відкликала його через непорозуміння зі ЗМІ.

«Оскільки був величезний ґвалт журналістської спільноти, бо акредитуватися на кожну сесію — це, мовляв, велика незручність, я відкликала згаданий законопроект. Але насправді це створює проблему для самих журналістів, які не можуть нормально працювати у Верховній Раді, тому що одночасно з ними там перебуває багато незрозумілих людей», - сказала нардеп.

При цьому вона запевнила, що Комітет з питань питань свободи слова та інформаційної політики ухвалить ще кілька рішень про позбавлення акредитації парламентських журналістів, «щоб не кортіло всім підряд акредитовуватись і займатись інформаційним кілерством на замовлення одних гравців проти інших».

Сюмар допускає, що позбавлені акредитації журналісти можуть намагатися оскаржити в суді відповідне рішення комітету.

«Так, акредитація — це не дозвільний інструмент, а створення умов для журналістів, які займаються висвітленням роботи Верховної Ради. Якщо ж особи отримують картку акредитації, щоб «козиряти» нею перед поліцією, то це несерйозно, і таким чином ми себе на клоунів перетворюємо», - сказала парламентар..