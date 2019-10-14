На Луганщині через повідомлення про замінування евакуювали близько 800 осіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото Facebook прессекретаря поліції Луганської області Тетяни Погукай

Перевірку об’єктів здійснюють фахівці вибухотехніки, кінологи та рятувальники ДСНС

Сьогодні до поліції надійшло повідомлення про замінування парку культури та відпочинку, адміністрації та кафе на двох вулицях міста Старобільськ Луганської області. Загалом було евакуйовано близько 800 осіб.

Про це повідомив прессекретар поліції Луганської області Тетяна Погукай на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні до Старобільського відділу поліції надійшло повідомлення про замінування парку культури та відпочинку, адміністрації та кафе на двох вулицях міста Старобільськ. На місця вказані у повідомленнях негайно прибули співробітники місцевого відділу поліції, які евакуювали людей та взяли під охорону периметр навколо об’єктів. Загалом евакуйовано близько 800 осіб та перекрито рух більш як на 10 вулицях міста», – написала Погукай.

За її словами, наразі перевірку об’єктів здійснюють фахівці вибухотехніки та кінологи ГУНП спільно з рятувальниками ДСНС.

Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали чоловіка, який напідпитку «замінував» міст Патона. Йому загрожує до шести років в’язниці.

У Запоріжжі затримали зловмисника, який повідомив про замінування Комунарського відділення поліції.