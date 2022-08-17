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СБУ оголосила в розшук свого ексспівробітника-зрадника Кабана

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
СБУ оголосила в розшук свого ексспівробітника-зрадника Кабана
Обвинуваченим є Василь Бовсуновський 
СБУ

Зрадник обстрілював позиції сил АТО  

СБУ завершила розслідування щодо ексспівробітника, який у 2014 році очолив так звані «внутрішні війська ДНР». Про це повідомила пресслужба установи.

Колишній співробітник СБУ на початку антитерористичної операції на сході України приєднався до незаконних збройних формувань так званої «ДНР», зокрема до угруповання «Восток». З того часу він бере активну участь у бойових діях проти Сил безпеки і оборони України та переховується від правосуддя.

«За даними слідства, обвинуваченим є Василь Бовсуновський (позивний «Кабан»). Він здійснював розвідувально-підривну діяльність та обстрілював позиції сил АТО. Згодом ватажки терористів призначили його командиром так званої «військової частини №5002 внутрішніх військ МВД ДНР». Там зловмисник організував проведення спеціальної бойової підготовки та прокремлівського «виховання» підлеглих», – йдеться в повідомленні. 

На початку повномасштабного вторгнення РФ підпорядковані йому підрозділи увійшли до складу окупаційних угруповань на східному напрямку.

У межах спеціального досудового розслідування слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України, та оголосили у загальнодержавний розшук. Обвинувальний акт щодо зловмисника направлено до суду. 

Нагадаємо, напередодні Рада змінила процедуру запобіжного заходу для корегувальників ворожого вогню.

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Теги: державна зрада АТО СБУ

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