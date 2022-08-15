Головна Новини
search button user button menu button

Зеленський провів кадрові зміни СБУ у Києві та кількох областях

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський провів кадрові зміни СБУ у Києві та кількох областях
фото: Офіс президента

Начальник львівського управління вже отримав нову посаду

Президент Володимир Зеленський звільнив керівників управлінь Служби безпеки у Києві та Київській області, Тернопільській і Львівській областях. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

Так, указом №575/2022 звільнено Артема Бондаренка з посади начальника Управління СБУ на Львівщині, а указом №578/2022 його призначено очільником Головного управління СБУ у м.Києві та Київській області. До цього цю посаду займав Сергій Заяць. 

Указом №576/2022 Президент звільнив Сергія Заяця з посади начальника Головного управління СБУ в Києві та Київській області, а указом №577/2022 – Юрія Борейчука з посади керівника СБУ на Тернопільщині.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський звільнив Геннадія Лагуту з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації. Варто зауважити, що 9 липня президент звільнив Андрія Мельника з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Федеративній Республіці Німеччина.

Також Зеленський 25 липня звільнив командувача Сил спецоперацій Григорія Галагана.

Читайте також: Чому Зеленський звільнив Демченка: Банкова назвала причину
Теги: Володимир Зеленський президент СБУ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський звільнив Олександра Руснака з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України
Зеленський звільнив начальника контррозвідки СБУ
29 листопада, 2021, 21:17
Глава держави пообіцяв покарати усіх порушників присяги
Зеленський звільнив двох генералів-зрадників
1 квiтня, 00:08
Президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення ряду послів
Зеленський звільнив послів у п’ятьох країнах
25 червня, 12:43

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Хто потрібен у війську та як далі триватиме мобілізація: відповідь полковника СБУ
83K
Загинув один із найкращих пілотів Збройних сил
70K
Найжорсткіший опалювальний сезон в історії. Нардеп звернувся до українців
34K
Як довго США підтримуватимуть Україну? Курт Волкер визначив строк
27K
Нацбанк пояснив, чому в Україні досі працюють російські банки
25K
Військові знищили дві бази окупантів – на півдні та сході

Новини

Ворог обстріляв Миколаїв: є поранені, пошкоджено навчальний заклад (фото)
Сьогодні, 13:31
Зеленський провів кадрові зміни СБУ у Києві та кількох областях
Сьогодні, 12:59
Банкова закликала Червоний Хрест подумати про репутацію
Сьогодні, 12:41
Франція оновила правила для українців: що потрібно знати біженцям
Сьогодні, 12:18
У Мелітополі окупанти хочуть зробити з дітей «живий щит» – мер Федоров
Сьогодні, 12:04
Обстріл Харкова: рашисти влучили у зупинку громадського транспорту
Сьогодні, 11:24

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту