Зеленський провів кадрові зміни СБУ у Києві та кількох областях

Начальник львівського управління вже отримав нову посаду

Президент Володимир Зеленський звільнив керівників управлінь Служби безпеки у Києві та Київській області, Тернопільській і Львівській областях. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

Так, указом №575/2022 звільнено Артема Бондаренка з посади начальника Управління СБУ на Львівщині, а указом №578/2022 його призначено очільником Головного управління СБУ у м.Києві та Київській області. До цього цю посаду займав Сергій Заяць.

Указом №576/2022 Президент звільнив Сергія Заяця з посади начальника Головного управління СБУ в Києві та Київській області, а указом №577/2022 – Юрія Борейчука з посади керівника СБУ на Тернопільщині.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський звільнив Геннадія Лагуту з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації. Варто зауважити, що 9 липня президент звільнив Андрія Мельника з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Федеративній Республіці Німеччина.

Також Зеленський 25 липня звільнив командувача Сил спецоперацій Григорія Галагана.