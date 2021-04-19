Медпрацівник Київського СІЗО збував наркотики ув’язненим (фото)

Згортки з наркотичною речовиною знаходились у корпусах двох телефонів

За доставку наркотиків співробітник СІЗО отримав 4 тис. грн хабара

У суботу, 17 квітня, було затримано медпрацівника Київської медичної частини філії ДУ «Центр охорони здоров’я ДКВС України» в Києві та Київській області за фактом зберігання та збуту наркотичних засобів у місця позбавлення волі, а також в одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Співробітника медичного персоналу затримали під час здійснення чергової спроби пронести засудженому наркотичні речовини за неправомірну вигоду.

Так, під час перевірки на КПП в особистих речах 40-річного затриманого правоохоронці виявили два мобільні телефони, у корпусі яких знаходилися 7 згортків з наркотичною речовиною. Вказані згортки медпрацівник СІЗО отримав для передачі одному з ув’язнених за грошову винагороду. Грошові кошти у сумі 4 тис. грн, які він отримав за доставку наркотиків, вилучено.

Документування фактів зберігання та збуту наркотичних засобів у місця позбавлення волі, а також одержання неправомірної вигоди вказаним медпрацівником здійснювалося у два етапи.

Наразі затриманому готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.

Заходи з викриття правопорушення проводилися прокурорами спільно зі слідчими Головного управління поліції в Києві, оперативним відділом ДУ «Київський слідчий ізолятор», працівниками СБУ, Управління оперативно-розшукової діяльності, Відділу внутрішніх розслідувань, моніторингу та безпеки персоналу Департаменту з питань виконання кримінальних покарань.