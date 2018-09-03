СБУ засекретила дані про замовників нападу на Гандзюк



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Катерина Гандзюк

Також в СБУ відмовилися повідомити інформацію про те, чи співпрацює Гандзюк зі слідством

Служба безпеки України засекретила інформацію у справі про замовників нападу на виконуючу обов'язки керуючого справами мерії Херсона, активістку Катерину Гандзюк.

Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на відповідь СБУ на запит журналістів.

Як зазначили в Службі безпеки, розголошення інформації про хід розслідування може зашкодити слідству і встановленню істини у кримінальному провадженні.

Зокрема, СБУ засекретила інформацію про те, чи співпрацює Гандзюк зі слідством, чи давала вона свідчення.

Також в СБУ відмовилися повідомити інформацію про те, чи встановлений замовник злочину і чи перевіряються працівники правоохоронних органів на предмет причетності до злочину.

Нагадаємо, правоохоронці затримали п’ятеро підозрюваних у нападі на Гандзюк, з яких чотирьом обрана судом міра запобіжного заходу - арешт, п’ятому - цілодобовий домашній арешт.

Як відомо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня.

Раніше повідомлялося, що підозрюваного в справі нападу на Гандзюк Миколу Новікова відпустили з-під варти. Сама Гандзюк заявила, що арештований за напад на неї Новіков – «випадкова людина».