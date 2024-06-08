На мера-колаборанта, який здав українське місто ворогу, здійснено замах

Мацегора добровільно пішов на повну співпрацю з російськими загарбниками

У російському місті Старий Оскол здійснено замах на зрадника України Геннадія Мацегору, який обіймав посаду міського голови Купʼянська Харківської області від партії ОПЗЖ. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Мацегора добровільно пішов на повну співпрацю з російськими загарбниками. Зокрема, у червні 2022 року він підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації і публічно про це оголосив.

Після звільнення Купʼянська утік з росіянами до Білгородської області, де московські господарі приставили до Мацегори посилену охорону, яка, однак, не вберегла мера-колаборанта.

«Наразі московські лікарі вже другу добу поспіль намагаються завадити Мацегорі потрапити на кобзоновий концерт. Стан зрадника українського народу – критичний», – інформує розвідка.

Нагадаємо, у Харкові пройде суд над ексмером Куп’янська Геннадієм Мацегорою, який у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ здав ворогу місто та зрадив Україну. Суд відбуватиметься заочно, оскільки Мацегора перебуває в розшуку.

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