У січні Держбюджет недоотримав 17 млрд грн: прогнози для України невтішні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Держказначействі прогнозують, що до кінця лютого недобір тільки з податковими та митними платежами складе 28,5 млрд грн

Державний бюджет України в січні 2020 року недоотримав близько 17 млрд грн, про що говорять дані Держказначейства. Сума була б більшою на мільярд, але НАК «Нафтогаз України» «виручив», в останній момент заплативши «наперед» податок на прибуток.

Про це пише ZN.UA.

Основні статті, за якими провалюється виконання бюджетних планів, – податкові та митні надходження. Податкова за січень «недобирала» близько 7 млрд грн., митниця – близько 9 млрд грн.

При цьому результати виконання бюджетних планів митницею вкрай гнітять: при плані в 26 млрд грн митних платежів, зібрати вдалося лише 17 мільярдів.

За прогнозом казначейства, в лютому ситуація з податковими надходженнями виправиться: план не буде виконаний, але «мінус» складе лише 3,8 млрд грн. А ось покращень на митниці Казначейство в лютому не чекає – «мінус» за другий місяць складе 9,6 млрд грн. Тобто за очікуваннями скарбників до кінця лютого недобір тільки з податковими та митними платежами складе 28,5 млрд грн.

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) на 31 січня 2020 року дуже скромний - 7,7 млрд грн. Але ж ЄКР - це та скарбничка з грошима, де завжди можна ненадовго позичити, якщо грошей немає, а потрібно, наприклад, терміново виплатити пенсії. По суті низький залишок коштів ЄКР каже про неможливість покрити касові розриви і профінансувати вчасно «захищені» видатки Держбюджету. У 2019-му, який не був кращим фінансовим роком України, залишок коштів на ЄКР не опускався нижче 8 млрд, а в середньому коливався в районі 33,5 млрд.

При цьому залишок непогашених позик на ЄКР (грошей, які там позичили, але досі не повернули) становить 55 млрд грн. Більша частина цього боргу, понад 49 млрд грн, сформована ще в минулому році, коли держфінанси вже мали проблеми. Ці гроші повинні повернутися, але можливо це лише за умови, що цього року з державними фінансами не буде таких проблем, як минулого.