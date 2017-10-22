СБУ викликала Саакашвілі на допит

Екс-президент Грузії має з'явитися у СБУ 10 січня

Служба безпеки України викликала на допит екс-голову Одеської ОДА Михайла. Він має з’явитися у Головному управлінні СБУ у Києві 10 січня об 11:00. Про це повідомив адвокат політика Павло Богомазов, передає «Укрінформ». Як повідомлялося, Саакашвілі, позбавлений громадянства України у липні 2017 року, був затриманий 5 грудня в



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Служба безпеки України

Екс-президент Грузії має з'явитися у СБУ 10 січня

Служба безпеки України викликала на допит екс-голову Одеської ОДА Михайла. Він має з’явитися у Головному управлінні СБУ у Києві 10 січня об 11:00. Про це повідомив адвокат політика Павло Богомазов, передає «Укрінформ».

Як повідомлялося, Саакашвілі, позбавлений громадянства України у липні 2017 року, був затриманий 5 грудня в Києві. Йому інкримінують сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (ч. 2. ст. 256 Кримінального кодексу України). 11 грудня Печерський районний суд Києва відпустив Саакашвілі на час розслідування, не обравши йому запобіжного заходу.

Як повідомляв «Главком», 5 січня стало відомо, що Тбіліський міський суд засудив Саакашвілі до трьох років позбавлення волі за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями. Сам колишній президент Грузії назвав це рішення незаконним

Прокуратура Грузії звинувачувала Саакашвілі в злісному перевищенні президентських повноважень під час прийняття ним у 2009 році рішення про помилування чотирьох поліцейських, засуджених за вбивство працівника банку Сандро Гіргвліані. До цього вбивства побічно були причетні колишній міністр внутрішніх справ Грузії Вано Мерабішвілі та інші високопоставлені працівники МВС.

Між тим чинний президент Грузії Георгій Маргвелашвілі заступився за Михайла Саакашвілі. Вінн вважає необґрунтованим початок кримінального переслідування прокуратурою стосовно колишнього президента Михайла Саакашвілі, який приймав рішення на підставі конституційного права президента про помилування ув'язнених.