Нинішній президент Грузії Георгій Маргвелашвілі заступився за Михайла Саакашвілі

Грузинський лідер вважає, що порушена справа проти екс-президента країни завдає серйозного удару по міжнародному іміджу Грузії

Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі вважає необґрунтованим початок кримінального переслідування прокуратурою стосовно колишнього президента Михайла Саакашвілі, який приймав рішення на підставі конституційного права президента про помилування ув'язнених, повідомляє «Інтерфакс Україна». «Після початку кримінального



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Фото з відкритих джерел Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі

Грузинський лідер вважає, що порушена справа проти екс-президента країни завдає серйозного удару по міжнародному іміджу Грузії

Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі вважає необґрунтованим початок кримінального переслідування прокуратурою стосовно колишнього президента Михайла Саакашвілі, який приймав рішення на підставі конституційного права президента про помилування ув'язнених, повідомляє «Інтерфакс Україна».

«Після початку кримінального переслідування колишнього президента Михайла Саакашвілі на підставі його конституційного права про помилування ув'язнених прокуратура зробила і політичні заяви, що ще більше посилило підозри про спроби неправильної інтерпретації конституційних повноважень президента та створення проблем для конституційного балансу", - сказав Маргвелашвілі, коментуючи вирок суду, за яким Саакашвілі заочно засуджено на три роки ув'язнення за «злісне перевищення повноважень» на посаді президента Грузії.

Як зазначив Маргвелашвілі, з міжнародної точки зору початок кримінального переслідування на підставі статті Конституції викликає багато запитань і «завдає серйозного удару по міжнародному іміджу Грузії».

«Ми уважно стежитимемо за цим процесом, оскільки є підозри, що початок переслідування за цією статтею служить утиску президентських повноважень і послабленню інституту президента», - сказав Маргвелашвілі.

При цьому він зазначив, що не має наміру робити коментарів щодо сьогоднішнього конкретного рішення Тбіліського міського суду, за яким Саакашвілі ухвалено вирок про трирічне ув'язнення.

Як повідомляв «Главком», 5 січня стало відомо, що Тбіліський міський суд засудив Саакашвілі до трьох років позбавлення волі за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями. Сам колишній президент Грузії назвав це рішення незаконним

Прокуратура звинувачувала Саакашвілі в злісному перевищенні президентських повноважень під час прийняття ним у 2009 році рішення про помилування чотирьох поліцейських, засуджених за вбивство працівника банку Сандро Гіргвліані. До цього вбивства побічно були причетні колишній міністр внутрішніх справ Грузії Вано Мерабішвілі та інші високопоставлені працівники МВС.