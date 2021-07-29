«Укрзалізниця» має подолати корупцію, а вже потім підвищувати тарифи, – Омелян

«Влада вже давно мала переконатись, що підвищення тарифів не вирішує проблеми УЗ»

Влада має вирішити проблему відсутності професійного менеджменту в «Укрзалізниці» та подолати там корупцію, а не знову підвищувати тарифи на вантажні перевезення. Про це заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.

«Дві ключові проблеми, які вже протягом років не вирішуються, - це призначення фахового керівництва, і друге питання – боротьба з корупцією. Щодо фахового керівництва ми маємо просто трагедію, бо фактично за останній календарний рік змінено 5 керівників, і зараз очікуємо на шостого керівника. При такій турбулентності жодна компанія вижити не зможе», – сказав Омелян в ефірі телеканалу «Україна 24».

Він також наголосив, засилля корупції в УЗ суттєво б’є по фінансовому стану компанії та можливостях для розвитку, і цю проблему треба вирішувати в першу чергу, а не знову намагатись покращити справи компанії за рахунок підвищення тарифів на перевезення.

«За твердженням НАБУ, лише в 2020 році лише на закупівлях було вкрадено понад 8 мільярдів гривень. Я не думаю, що навіть компанія Ілона Маска чи Безуса могла би витримати такі глобальні крадіжки, а Укрзалізниця, на жаль, переживає це кожного року. Президент Зеленський констатував на своїй останній пресконференції, що компанія – банкрут, і треба вживати радикальних заходів. Але окрім констатації ми не бачимо зараз жодних якісних зрушень», – констатував Омелян.

На його думку, влада вже давно мала переконатись, що підвищення тарифів не вирішує проблеми УЗ, ситуація з кожним роком лише погіршується.

«Вантажні тарифи, якщо не подолані ці два фактори, вони можуть підвищувати до безкінечності, аж до того моменту, поки всі перестануть користуватися послугами залізниці», – вважає Омелян.

Раніше член Тимчасової слідчої комісії ВР з перевірки стану «Укрзалізниці» Костянтин Бондарєв повідомив що згідно висновків ТСК, через тотальну корупцію та неефективний менеджмент «Укрзалізниця» щороку втрачає понад 10 млрд грн.

Водночас гендиректор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що перш ніж пропонувати чергове підвищення тарифів на вантажоперевезення, Мінінфраструктури повинно провести давно назрілу реформу «Укрзалізниці», а не перекладати фінансові проблеми компанії на бізнес.