РНБО прийняла рішення щодо тарифів на електроенергію: що чекає українців

Радбез готовий вводити тимчасові адміністрації в обленерго у разі загрози нацбезпеці

Рада національної безпеки і оборони України схвильована через монополізацію енергетичної галузі та небезпечну тенденцію, яка спостерігається в ній сьогодні. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, яким чином в країні планують боротися з нею у разі загрози національній безпеці.

«РНБО спостерігає дуже небезпечні тенденції в енергетичній галузі. Ми бачимо монополізацію. Це пан Ахметов, Новинський, Боголюбов, Суркіси, Григоришин, Льовочкін, Коломойський, і громадянин Росії Воєводін. Вони володіють газорозподільчою мережею. У разі загрози нацбезпеки ми розглядаємо введення тимчасових адміністрацій. Ми не дозволимо маніпулювати тарифами», – заявив Данілов.

Секретар РНБО також додав, що координаційний орган прийняв рішення про те, що ціни на електроенергію для вразливих верств України не можуть підійматися.

«Тариф на електроенергію для уразливих верств не може бути піднятий. Таке рішення на РНБО було прийнято», – відзначив Данілов.

Тим часом Нацбанк прогнозує стрімке підвищення цін на електроенергію. У НБУ переконані, що динаміка зростання триватиме: «У 2022-2023 роках темпи зростання цін на електроенергію також будуть одними з найвищих серед компонентів інфляції через приведення їх до економічно обґрунтованих рівнів».

Напередодні президент Зеленський заявив, що на засідання РНБО буде винесено питання тарифів на електроенергію для населення, зокрема, ціни можуть знизити для вразливих категорій.

Наразі Кабінет міністрів продовжив до 31 серпня дію постанови про покладення спеціальних обов'язків (ПСО) на учасників ринку електричної енергії. До початку осені ціна на електроенергію для населення залишатиметься на рівні 1,68 гривні за кВт/год.





