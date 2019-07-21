Секретар РНБО описав ідеальну коаліцію в Раді



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Олександр Данилюк

В Раду проходять п'ять партій

Секретар Ради національної безпеки Олександр Данилюк прокоментував результати екзитполів і описав ідеальну коаліцію в новій Верховній Раді.

Про це Данилюк сказав журналістам в штабі партії «Слуга народу».

«Моє бачення (коаліції в Верховній Раді, - ред.) «Слуга народу» і «Голос». Саме вони представляють нові обличчя», - заявив Данилюк.

На запитання про прем'єрство Данилюк зазначив, що поки має намір зосередитися на роботі в РНБО.

«Зараз у мене дуже важлива функція - це налагодити роботу РНБО. Це надзвичайно важливий орган, і я цим зараз займаюся. Якщо буде рішення президента ... Це від нього залежить. Я зараз своє майбутнє бачу саме в РНБО», - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

За даними ЦВК, станом на 16:00 явка в 197 округах з 199 склала 36,59%.