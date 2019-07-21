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    Секретар РНБО описав ідеальну коаліцію в Раді

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    Олександр Данилюк - Секретар РНБО описав ідеальну коаліцію в Раді
    Олександр Данилюк

    В Раду проходять п'ять партій

    Секретар Ради національної безпеки Олександр Данилюк прокоментував результати екзитполів і описав ідеальну коаліцію в новій Верховній Раді.

    Про це Данилюк сказав журналістам в штабі партії «Слуга народу».

    «Моє бачення (коаліції в Верховній Раді, - ред.) «Слуга народу» і «Голос». Саме вони представляють нові обличчя», - заявив Данилюк.

    На запитання про прем'єрство Данилюк зазначив, що поки має намір зосередитися на роботі в РНБО.

    «Зараз у мене дуже важлива функція - це налагодити роботу РНБО. Це надзвичайно важливий орган, і я цим зараз займаюся. Якщо буде рішення президента ... Це від нього залежить. Я зараз своє майбутнє бачу саме в РНБО», - зазначив він.

    Нагадаємо, сьогодні в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    За даними ЦВК, станом на 16:00 явка в 197 округах з 199 склала 36,59%.

     Читайте також: В Раду проходять п'ять партій. Дані всіх екзит-полів (графіка)
    ЦВК вибори РНБО Олександр Данилюк партія Слуга народу
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