Коломойський проти держави: після річної паузи поновлюється розгляд скандальної справи Приватбанку

Олігарх Ігор Коломойський у судах добивається визнання незаконної націоналізації «Приватбанку», власником якого він був до середини грудня 2016 року

Олігарх Ігор Коломойський у судах добивається визнання незаконної націоналізації «Приватбанку», власником якого він був до середини грудня 2016 року

Судове засідання призначено на 26 січня 2021 року

Шостий апеляційний адміністративний суд поновив провадження у справі за апеляційними скаргами Нацбанку, Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, Кабміну, Мінфіну і Приватбанку на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 18 квітня 2019 року, який визнав незаконною націоналізацію Приватбанку.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 15 грудня.

Розгляд справи був зупинений 19 грудня 2019 року за клопотанням Приватбанку. Тоді представники банку переконали апеляцію, що без кінцевого рішення у справі №826/20221/16, яка слухалася Великою палатою Верховного Суду і стосувалася фінансових претензій сім’ї Суркісів, не можливо продовжувати розгляд.

15 червня 2020 року Велика палата Верховного Суду винесла остаточний вердикт і частково задовольнила касаційну скаргу Національного банку, Кабінету міністрів і Приватбанку і визнала дійсним договір обміну коштів сім’ї Суркісів у банку на суму понад 1 млрд грн на акції банку (bail-in), які пізніше були викуплені державою за 1 грн.

Зважаючи на кінцеве рішення Великої палати Верховного Суду, Шостий апеляційний адміністративний суд вважав за можливе поновити провадження у справі щодо націоналізації Приватбанку.

З клопотанням про поновлення провадження до апеляційної інстанції звернувся представник олігарха Ігоря Коломойського. Останній є одним із учасників цього судового процесу.

За даними держпорталу «Судова влада України», розгляд справи призначено на 26 січня 2021 року.

Як повідомляв «Главком», на початку листопада 2019 року колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду призначила закрите засідання у справі за апеляційними скаргами Нацбанку, Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, Кабміну, Мінфіну і Приватбанку на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 18 квітня 2019 року.

Нагадаємо, що 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію Приватбанку. Розгляд цієї справи тривав з червня 2017 року, її розмір перевищував 50 томів.

Згодом Окружний адмінсуд пояснив своє рішення щодо Приватбанку. Зокрема спікер-суддя Богдан Санін заявив, що «відповідачі по справі не довели неплатоспроможність банку».

Сам текст рішення Окружного адмінсуду Києва досі залишається засекреченим на підставі пункту чотири частини першої статті 7 Закону України «Про доступ до судових рішень».

Тодішній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час виступу в Королівському інституті з міжнародних справ (Chatham House, Лондон) у контексті судових процесів довкола Приватбанку запевнив, що в уряду «є стратегії, і ми готові до будь-якого розвитку подій».

Наприкінці листопада 2019 року олігарх Ігор Коломойський заявив, що поверне у свою власність Приватбанк у найближчому майбутньому.

13 травня 2020 року Верховна Рада підтримала в цілому так званий «антиколомойський» законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.Цей законопроєкт залишався останньою умовою для продовження співпраці з МВФ.

Законопроєкт передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

Довідково. 18 грудня 2016 року уряд України, пославшись на пропозицію Нацбанку і колишніх акціонерів Приватбанку, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови і влив в його капітал понад 155 млрд грн.

Згідно з даними Нацбанку України, Приватбанк на 1 червня 2020 року за розміром загальних активів (590,59 млрд грн) посідав перше місце серед 75 діючих в країні банків.