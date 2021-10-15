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    Данілов розповів, про що йдеться у секретному плані оборони України

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    Над документом працювали два роки - Данілов розповів, про що йдеться у секретному плані оборони України
    Над документом працювали два роки
    Фото РНБО

    План зараз у єдиному екземплярі зберігається в президента

    «План оборони України», затверджений в п'ятницю, 15 жовтня, на засіданні Ради національної безпеки і оборони, є абсолютно секретним. Робота над документом велася протягом двох років. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов в ефірі токшоу Савіка Шустера «Свобода слова».

    «Вперше за 30 років він з'явився. Над планом працювали два роки за завданням президента України. Він є дуже обґрунтованим документом. Він був в єдиному екземплярі на столі президента. Він є повністю секретним і над ним працювали фахівці», – сказав Данилов.

    Нагадаємо, Рада національної безпеки й оборони України провела засідання 15 жовтня. Сьогодні вперше в історії було затверджено План оборони України.

    Крім того, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) розширила санкційний список проти осіб, які приймали і організовували «вибори» РФ в окупованому Криму і на Донбасі.

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    Теги: РНБО робота Олексій Данилов
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    Данілов розповів, про що йдеться у секретному плані оборони України