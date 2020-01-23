Геннадій Москаль: Працюю адвокатом, ходжу на шлюбно-розлучні процеси



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Геннадій Москаль говорить, що адвоката наймають, щоб проблем не було, бо коли справа в суді, то це вже пізно

Якщо будуть проблеми в адміністративному, господарському судочинстві, цивільному чи кримінальному, то я допоможу, - експосадовець

Геннадій Москаль, колишній голова Закарпатської і Луганської обласної державної адміністрації в інтерв’ю «Главкому» розповів про своє життя після роботи на державній службі.

За словами Москаля, зараз він живе у Києві і займається адвокатською діяльністю. «Я ходжу на шлюбно-розлучні процеси: поділ майна, аліменти», - говорить колишній посадовець.

Також ексчиновник додав, що укладає договори з фірмами. «Якщо у них будуть будь-які проблеми в адміністративному, господарському судочинстві, цивільному чи кримінальному, то я допоможу. Для того і наймають адвоката, щоби проблем не було, бо коли справа в суді, то це вже пізно», - зазначив Геннадій Москаль.

Нагадаємо, Геннадій Москаль відомий не лише на Закарпатті, чи Луганщині, де він очолював області, а й у всій Україні. Він працював заступником голови МВС, наприкінці 90-х очолював ГУ МВС у Криму. Зараз вже понад пів року не працює на державній службі. Наприкінці квітня 2019-го він написав заяву про відставку з посади голови Закарпатської облдержадміністрації, яку задовольнив новообраний президент Володимир Зеленський у червні. Призначений у липні минулого року новий керманич області Ігор Бондаренко зміг протриматися на своїй посаді лише пів року і був звільнений з формулюванням «у зв’язку з відсутністю результатів». Нині на Закарпатті немає повноцінного керівника. Виконувачем обов’язків є Олексій Гетманенко.

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