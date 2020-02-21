Семерак: щоб запобігти глобальним кліматичним змінам, треба обмежити споживання



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Остап Семерак переконаний, що при відповідальному ставленні, зокрема за умови впровадження Паризької кліматичної угоди, є можливості подолати і сучасні виклики

За словами Семерака, глобальна зміна клімату вже призвела до того, що в Україні середньорічна температура підвищилася на 2°C порівняно з 1990 роком, через це змінюються не лише довкілля, а навіть і захворювання

Міністр екології та природних ресурсів України (2016-2019) Остап Семерак вважає, що людство має обмежити споживання і впроваджувати сучасні технології, щоб запобігти глобальним кліматичним змінам. Про це він сказав під час 8-го Київського Безпекового Форуму для молоді, організованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

За словами Семерака, глобальна зміна клімату вже призвела до того, що в Україні середньорічна температура підвищилася на 2°C порівняно з 1990 роком, через це змінюються не лише довкілля, а навіть і захворювання, якими хворіють люди. «Прогнози жахливі насправді, і нам треба схаменутися, нам треба себе обмежувати», - підкреслив він.

Міністр додав, що заможні країни багато споживають, але в першу чергу постраждають менш розвинуті країни, які не мають змоги впроваджувати дорогі технології.

В той же час Семерак зазначив, що в людства є позитивний досвід боротьби з глобальними викликами, такими, як формування озонової діри. Він вважає, що при відповідальному ставленні, зокрема за умови впровадження Паризької кліматичної угоди, є можливості подолати і сучасні виклики.

Київський Безпековий Форум для молоді – платформа для обговорення молодими експертами актуальних питань міжнародних відносин та зовнішньої політики України. Мета форуму – посилення ролі нового покоління експертів, покращення їх вміння брати участь у процесі політичного аналізу та розвитку.