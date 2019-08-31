Семерак: у Чорнобильську зону можна залучити $1 млрд інвестицій



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Остап Семерак під час робочої поїздки до ЧАЕС

Наразі переговори з компанією Engie перебувають «на етапі роздумів»

У Чорнобильській зоні треба будувати об’єкти відновлювальної енергетики, і це може принести в бюджет України щонайменше мільярд доларів.

Про це міністр екології уряду Гройсмана Остап Семерак повідомив в інтерв’ю «Главкому».

Семерак також розповів, якою він бачить в перспективі Чорнобильську зону. У першу чергу - в розвитку біосферного заповідника в 30-кілометровій зоні, а також у перетворенні території в 10 км навколо ЧАЕС на зону спеціального промислового використання.

«Відповідний законопроєкт ми підготували і передали в Раду. Я вийшов з ініціативою будівництва там об’єктів відновлювальної енергетики. Французька Engie вже заявила про готовність побудувати величезну електростанцію. Йдеться про інвестицію в 1 млрд доларів», - розповів міністр.

Однак він зазначив, що наразі переговори з компанією Engie перебувають «на етапі роздумів».

«З минулого року не було реальних кроків. Але треба розвивати не тільки сонячну енергетику. Є рішення уряду щодо будівництва першої вітряної електростанції в Чорнобильській зоні, - зазначив Семерак. - Нині є пропозиції облаштування там великого дата-центру».

Також Семерак заявив, що протягом 2019 року кількість туристів до Чорнобильської зони сягне рекордної за усі роки цифри – 100 тисяч осіб.

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