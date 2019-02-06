Сенат США схвалив санкції проти Сирії та її союзників



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Американський Сенат

Тепер за законопроект повинна проголосувати Палата представників Конгресу

Сенат Конгресу Сполучених Штатів Америки схвалив санкції проти Сирії та її союзників, серед яких Росія і Іран.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання Сенату.

Більшість Сенату, що складається з республіканців, підтримала ініціативу. Тепер за законопроект повинна проголосувати Палата представників Конгресу, яка контролюється демократами.

Законопроект «Зміцнення безпеки Америки на Близькому Сході» підтримали 77 сенаторів, 23 висловилися проти.

Ініціатива передбачає введення санкцій проти суб'єктів, які співпрацюють з урядом президента Сирії Башара Асада, зокрема, у сфері поставок запчастин для літаків і торгівлі нафтопродуктами, а також проти центрального банку цієї країни.

Нагадаємо, 14 січня Дональд Трамп підтвердив, що процес виведення американського збройного контингенту із Сирії офіційно розпочався.

12 січня у Пентагоні заявили, що поки не розпочали переміщення підрозділів військового контингенту з Сирії, зараз йдеться лише про проведення «логістичних заходів» задля майбутнього організованого виведення американських військових з цієї близькосхідної країни.

Також у Пентагоні вважають, що процес виведення військ із Сирії триватиме не менше року.

До слова, 5 лютого глава Центрального командування США генерал Джозеф Вотел заявив, що під контролем «Ісламської держави» в Сирії залишилося до 1,5 тисячі бойовиків.