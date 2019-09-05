Сенатори розповіли, коли США нададуть військову допомогу Україні



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Американські сенатори Джонсон і Мерфі 5 вересня зустрілися з Зеленським

Підтримка США для України триватиме - наголошують сенатори

Сполучені Штати нададуть кошти для військової допомоги Україні цього або наступного фінансового року.

Про це під час брифінгу у Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявили американський сенатор від Демократичної партії Кріс Мерфі та голова підкомітету Сенату у закордонних справах щодо співробітництва в Європі та регіональної безпеки сенатор Рон Джонсон.

«Питання надання військової допомоги неодноразово одноголосно ухвалювалось Конгресом і зараз, зважаючи на те, що у нас добігає до кінця фінансовий рік, чи буде це рішення ухвалене, залежить від часового фактора, оскільки ми наприкінці фінансового року», - сказав Мерфі, відповідаючи на запитання щодо повідомлень про проблеми у напрямку надання військової допомоги Україні.

Джонсон додав, що зустрічався з президентом Дональдом Трампом і переконував, щоб гроші, які залишаються у цьому фінансовому році, були використані на надання допомоги Україні.

«Якщо цього не трапиться, то сенатор Кріс Мерфі є у бюджетному комітеті, і ми переконані, що ми ухвалимо відповідне рішення щодо надання цієї фінансової допомоги в майбутньому фінансовому 2020 році. Підтримка США для України триватиме», - наголосив він.

Нагадаємо, що 5 вересня сенатори Рон Джонсон та Кріс Мерфі прибули в Україну.

28 серпня американському сенатору від Демократичної партії та критику Кремля Крісу Мерфі не дали візу для в'їзду в Росію, куди він збирався приїхати у складі двопартійної делегації Конгресу США. Також російський уряд відмовив американському сенатору Рону Джонсону, голові підкомітету Сенату у закордонних справах щодо співробітництва в Європі та регіональної безпеки, у в'їзді в країну в складі тієї ж делегації.