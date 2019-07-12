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    Сенцов у колонії працює над новими оповіданнями й повістями, – адвокат

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    Олег Сенцов - Сенцов у колонії працює над новими оповіданнями й повістями, – адвокат
    Олег Сенцов

    Адвокат українського політв'язня Олега Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що його підзахисний не скаржиться на здоров'я

    Український політв'язень Олег Сенцов передав усім привіт із російської колонії, повідомив його адвокат Дмитро Дінзе у Facebook після відвідування підзахисного.

    «У нього все нормально, здоров'я в нормі. Працює над новими оповіданнями й повістями», – написав адвокат.

    Як відомо, українського режисера Олега Сенцова було засуджено в Росії до 20 років колонії суворого режиму в серпні 2015 року нібито за підготовку терактів в Криму. Він відбуває покарання в місті Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

    Нагадаємо, у травні президент України Петро Порошенко підписав указ «Про призначення державних стипендій імені Левка Лук’яненка» на період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення Володимиру Балуху, Миколі Семені, Олегу Сенцову, Роману Сущенку.

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