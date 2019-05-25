Вакарчук розповів про головну мету походу до Ради



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Вакарчук хоче якнайшвидше звільнити українців з російських в’язниць

Музикант, лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук назвав головною метою свого походу до Верховної Ради звільнення українців з російських в’язниць.

Про це Вакарчук заявив журналістам.

«Ми зробимо все, щоби якомога скоріше і політв’язні, і військовополонені повернулися додому. Я бачу в цьому своє персональне завдання», — сказав він.

Музикант розповів, що декілька тижнів тому на концерті в Одесі батько полоненого моряка Василя Сороки Віктор дав йому браслет, щоби той не давав забувати, що в ув’язненні в Росії перебувають українські громадяни.

«Я не знімаю цей браслет, і він мені кожен день нагадує, заради чого я маю йти сьогодні до Верховної Ради — для того, аби такі люди, як Василь Сорока, Олег Сенцов та інші якнайшвидше повернулися додому живими і неушкодженими», — наголосив Вакарчук.

Нагадаємо, Міжнародний трибунал з морського права у Гамбурзі постановив: Росія має невідкладно звільнити українських моряків і дозволити їм повернутися в Україну.

Обидві сторони мають утриматися від будь-яких кроків, які можуть вести до ескалації.

10 травня у Гамбурзі проходили слухання Міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків.

Після виступу на слуханнях заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль сказала журналістам, що суд з великою вірогідністю ухвалить рішення на користь України.

Зеркаль під час виступу на слуханнях міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків у Гамбурзі заявила, що незаконне утримання під вартою Росії українських військових кораблів та членів їх екіпажів та їх підпадання під юрисдикцію Росії не можуть продовжуватися без завдання подальшої серйозної шкоди правам України.

Раніше стало відомо, що Росія відмовилася від участі у слуханнях трибуналу ООН щодо українських моряків.

Як відомо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО у Москві.

У січні Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

Джерело: Інтерфакс-Україна