Сенцов здійснив свій перший закордонний візит після звільнення з полону



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Олег Сенцов 25 вересня прибув до Берліна

У Берліні Сенцов проведе зустрічі з депутатами Бундестагу

Звільнений з російського полону український режисер Олег Сенцов прилетів до Берліна.

Про це 25 вересня у Twitter повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник.

«Зустріли Олега Сенцова в аеропорту Берліна! Символічно, що свій перший після звільнення візит наш Герой здійснює саме до Німеччини. Попереду - насичена програма зустрічей з депутатами Бундестагу, німецькими ЗМІ, а також тими, хто боровся за визволення Олега з російського гулагу», - написав посол.

До слова, Сенцов у своєму виступі на міжнародному форумі YES-2019 у Києві звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням щодо звільнення решти бранців Кремля, розповівши присутнім про пластикову банку із синьо-жовтою наліпкою, яка протягом п’яти років була з ним в російських тюрмах.

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Повідомлялося, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

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