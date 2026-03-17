Фіналіст Чемпіонату світу 2014 завершив кар'єру

Олімпійський чемпіон 2008 року надалі не виступатиме на професіональному рівні

Колишній воротар збірної Аргентини Серхіо Ромеро вирішив повісити бутси та рукавички на цвях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на L'Equipe.

Голкіпер завершив кар'єру в 39 років. Останнім клубом у біографії аргентинця став «Аргентінос Хуніорс» із Буенос-Айреса. Лави «червоних жуків» він покинув наприкінці 2025 року.

Головним клубом у кар'єрі Ромеро залишився АЗ із нідерландського Алкмара. Там він був основним упродовж трьох сезонів. Також воротар періодично був першим номером у генуезькій «Сампдорії», італійській «Венеції» та аргентинському «Бока Хуніорс».

Що відомо про Серхіо Ромеро

Уродженець провінції Місьйонес, вихованець «Расінга» з Авельянеди. На дорослому рівні дебютував у сезоні 2006/07.

До Європи перебрався влітку 2007 року. До лав АЗ аргентинця запросив Луї ван Гал. Під керівництвом знаменитого тренера алкмарці сенсаційно виграли титул у Нідерландах у кампанії 2008/09.

Пізніше захищав кольори «Сампдорії», французького «Монако», англійського «Манчестер Юнайтед», «Венеції», «Бока Хуніорс» і «Аргентінос Хуніорс». У складі збірної Аргентини дебютував у 2008 році та зіграв 96 поєдинків.

Трофеї та досягнення Серхіо Ромеро

Учасник двох чемпіонатів світу та трьох Копа Амеріка. Тричі був фіналістом цих турнірів, зокрема Мундіалю 2014 року.

У складі молодіжної збірної Аргентини тріумфував на ЧС-2007 серед 20-річних. А в складі олімпійської збірної Аргентини виграв Олімпійські ігри 2008 року.

У складі став АЗ здобув титул Ередивізі та Суперкубок Нідерландів. Під час виступів за МЮ завоював Кубок Англії, Кубок ліги, Суперкубок Англії та трофей Ліги Європи. У лавах «Бока Хуніорс» тріумфував у Суперкубку Аргентини-2022.

