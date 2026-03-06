Головна Спорт Новини
Збірна Марокко зібралася відновити легендарну зв'язку «Барселони»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Збірна Марокко зібралася відновити легендарну зв'язку «Барселони»
Андрес Іньєста завершив ігрову кар'єру в 2024 році
фото: Reuters

Місцева асоціація прагне обрати іспанський вектор розвитку

Королівська марокканська футбольна федерація розпочала перемовини з колишнім півзахисником збірної Іспанії Андресом Іньєстою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Тамтешні функціонери бачать легенду іспанської «Барселони» в ролі менеджера. Федерація запропонувала чемпіону світу-2010 посаду технічного директора національної команди. Натомість пріоритетним кандидатом на посаду головного тренера вони раніше обрали іншого ексхавбека «Барси» – Хаві Ернандеса.

Напередодні з посади керманича збірної Марокко пішов Валід Реграгі. Він працював із командою з 2022 року. Саме місцевий фахівець вивів «Атлаських левів» у півфінал Мундіалю в Катарі.

У разі згоди Іньєсти та Хаві вони відновлять багаторічне партнерство. Пліч-о-пліч вони провели 486 поєдинків і стали «мозком» іспанської збірної та «Барселони». Як наслідок, команди завоювали багато трофеїв. Зокрема, два титули чемпіонів Європи та Кубок світу для Іспанії та чотири Кубки чемпіонів – для «Барси».

Марокко на чемпіонаті світу 2026 року потрапило до групи C. Там суперниками африканської збірної будуть національні команди Шотландії, Бразилії та Гаїті. Перший матч – 14 червня проти бразильців.

Нагадаємо, раніше ФІФА презентувала офіційний постер ЧС-2026. Творці плакату спробували поєднати США, Канаду та Мексику. Зокрема, постер повинен символізувати дух співпраці.

До слова, нідерландець Дік Адвокат відмовився від роботи на Мундіалі. Досвідчений фахівець вивів на турнір скромну збірну Кюрасао. Проте, через проблеми зі здоров'ям доньки вирішив завершити кар'єру.

