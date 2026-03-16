Мехіко встановило футбольний рекорд Гіннеса перед Чемпіонатом світу

Антон Федорців
Антон Федорців
Мексиканські студенти проявили любов до футболу
фото: Reuters

Столиця співгосподарки прийдешнього Мундіалю провела масовий «урок футболу» 

На майдані Сокало в Мехіко встановили новий світовий рекорд за кількістю учасників футбольного тренування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

У 40-хвилинній сесії взяли участь 9500 людей. «Урок футболу» організували місцеві студенти. Вони присвятили рекорд Чемпіонату світу 2026 року та перевершили торішнє досягнення в американському Сіетлі на понад тисячу учасників.

Встановлення досягнення підтвердив представник Книги рекордів Гіннеса Альфредо Аріста. Він зареєстрував рекорд і привітав Мехіко зі звершенням. До рекордсменів звернулася мер міста Клара Бругада.

«Сьогодні ми побили цей дивовижний світовий рекод Гіннеса, зібравши понад 9000 людей та довівши, що ми здатні на незвичайне та неможливе. Цим рекордом місто надсилає світу сигнал: «Спорт, футбол – універсальна мова, мова світу без потреби перекладу». Вітаємо Мехіко, сьогодні ми офіційно відкриваємо Чемпіонат світу з футболу», – заявила очільниця столиці.

До слова, Мексика зібралася задіяти майже 100 тисяч силовиків для охорони Мундіалю-2026. На них буде покладена відповідальність за безпеку фанатів. Внутрішня ситуація у Мексиці ускладнилася через зіткнення правоохоронців із картелями.

Тим часом Королівська марокканська футбольна федерація зібралася відновити легендарну зв'язку іспанської «Барселони». Тамтешні функціонери запропонували ексхавбеку каталонців Андресу Іньєсті посаду технічного директора збірної Марокко. Натомість його багаторічний одноклубник Хаві Ернандес може стати головним тренером національної команди.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 Мексика Книга рекордов Гиннесса

