Мехіко встановило футбольний рекорд Гіннеса перед Чемпіонатом світу

Столиця співгосподарки прийдешнього Мундіалю провела масовий «урок футболу»

На майдані Сокало в Мехіко встановили новий світовий рекорд за кількістю учасників футбольного тренування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

У 40-хвилинній сесії взяли участь 9500 людей. «Урок футболу» організували місцеві студенти. Вони присвятили рекорд Чемпіонату світу 2026 року та перевершили торішнє досягнення в американському Сіетлі на понад тисячу учасників.

Встановлення досягнення підтвердив представник Книги рекордів Гіннеса Альфредо Аріста. Він зареєстрував рекорд і привітав Мехіко зі звершенням. До рекордсменів звернулася мер міста Клара Бругада.

«Сьогодні ми побили цей дивовижний світовий рекод Гіннеса, зібравши понад 9000 людей та довівши, що ми здатні на незвичайне та неможливе. Цим рекордом місто надсилає світу сигнал: «Спорт, футбол – універсальна мова, мова світу без потреби перекладу». Вітаємо Мехіко, сьогодні ми офіційно відкриваємо Чемпіонат світу з футболу», – заявила очільниця столиці.

