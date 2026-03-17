Співгосподарка Чемпіонату світу 2026 презентувала яскраву форму на турнір

Дизайнери неабияк попрацювали над ігровими комплектами команди

Збірна США показала нові варіанти домашньої та виїзної форм. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на USA Soccer.

Екіпірування для «янкі» розробила компанія Nike. У новому комплекті дизайнери поєднали традиційні американські символи на кшталт зірок із інноваційними. Зокрема, вони відмовилися від прямих білих і червоних смуг, додавши їм динаміки.

Для голкіперів творці нової форми вигадали концепцію «голлівудський воротар». Вони прагнули передусім підкреслити індивідуальність кіперів. А водночас додати їм шар гламуру.

Додали до комплектів і кілька дрібних деталей. Зокрема, всередині комірця кожної футболки прихований напис «Внутрішня гордість». Таким унікальним підходом дизайнери спробували розвинути девіз Футбольної федерації США «Найкращі з нас».

Підопічні Маурісіо Почеттіно матимуть згоду одягнути нову форму в найближчу міжнародну паузу. На збірну США чекають два контрольні поєдинки. Зі збірною Бельгії американці зустрінуться 28 березня, а проти Португалії зіграють 1 квітня. Обидва матчі прийме Атланта.

These are our Stars & Stripes.



Kits for the believers who dare to want more. pic.twitter.com/N8kFsYi8VW — U.S. Soccer (@ussoccer) March 16, 2026

Збірна США на ЧС-2026

«Янкі» разом із Канадою і Мексикою будуть господарями Мундіалю. США потрапили на турнір автоматично, без кваліфікаційного туру.

На груповому етапі американська збірна змагатиметься в квартеті C. Там її суперниками будуть національні команди Парагваю і Австралії. Третій суперник визначить в плейоф відбору в Європі.

Перший матч хлопці Почеттіно зіграють 12 червня. Суперником буде Парагвай, а відбудеться поєдинок в Інглвуді (штат Каліфорнія).

Збірна США на чемпіонатах світу

Досі найкращим результатом «янкі» залишається «бронза» на прем'єрному ЧС-1930. У цьому столітті американська збірна тричі здолала груповий етап.

Зокрема, на ЧС-2002 збірна США дісталася до чвертьфіналу. На стадії 1/8 фіналу «янкі» переграли Мексику (2:0). Натомість в чвертьфінальному раунді американці мінімально поступилися майбутньому фіналісту – збірній Німеччини.

До слова, раніше міністр спорту Ірану заявив про відмову збірної від участі в Чемпіонаті світу 2026 року. Чиновник пов'язав рішення з воєнною операцією США та Ізраїлю проти Ірану. За його словами, національна команда за таких обставин не братиме участі в ЧС-2026.

Нагадаємо, Мексика зібралася задіяти майже 100 тисяч силовиків для охорони Мундіалю-2026. На них буде покладена відповідальність за безпеку фанатів. Внутрішня ситуація у Мексиці ускладнилася через зіткнення правоохоронців із картелями.