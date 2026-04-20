Нападник збірної Англії відкритий до переходу в «Баварію» – інсайдер

Антон Федорців
Ентоні Гордон матиме нагоду створити зв'язку з Гаррі Кейном
фото: Reuters

Зірка Прем'єр-ліги готовий змінити клубну прописку

Лідер англійського «Ньюкасла» Ентоні Гордон зацікавлений у переході до мюнхенської «Баварії». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Сашу Тавольєрі.

Англієць переконаний, що трансфер буде логічним кроком у розвитку його кар'єри. Нападник надихнувся прикладом хавбека Майкла Олісе, який засяяв у складі «ротен» після переходу з АПЛ. Гордон заявив своєму оточенню, що готовий переїхати до Бундесліги.

Керівництво «Баварії» нібито вже запланувало зустріч із агентами вінгера для обговорення умов особистого контракту. «Ньюкасл» готовий продати нападника за непогані відступні. «Сороки» чекають на пропозицію у найближчі тижні, ще до Чемпіонату світу.

Гордон у нинішньому сезоні провів 46 матчів. До свого активу він записав 17 голів і п'ять результативних передач. Контракт англійця з «Ньюкаслом» розрахований до літа 2030 року.

Чемпіони Бундесліги

Елітний дивізіон Німеччини в сучасному форматі стартував у сезоні 1963/64. Першим чемпіоном став «Кьольн».

«Баварія» завоювала перший титул за підсумками кампанії 1968/69. Раніше за «ротен» чемпіонами стали бременський «Вердер», сусіди з «Мюнхена 1860», «Айнтрахт» із Брауншвайга та «Нюрнберг».

Загалом титул під назвою «Срібна салатниця» брали 13 клубів. «Баварія» стала чемпіоном 34 рази, а найближчі переслідувачі – «Боруссії» з Дортмунда та Мьонхенгладбаха – по п'ять разів.

«Баварія» у Бундеслізі

Мюнхенці дебютували в елітному дивізіоні в третьому сезоні (1965/66) та відразу фінішували третіми. Перший же титул «ротен» виграли на четвертий рік у Бундеслізі.

З тих пір «Баварія» 44 рази завершила чемпіонат щонайменше другою. Найгірший результат команди – 12-те місце в сезоні 1977/78. Натомість нижче четвертої позиції мюнхенці не опускалися з 1996 року.

Нагадаємо, тіньовий лідер «Баварії» визнаний гравцем тижня у Лізі чемпіонів. Атакувальний півзахисник Олісе став найкращим футболістом за підсумком матчів-відповідей 1/4 фіналу турніру. Він оформив переможний гол проти мадридського «Реала» (4:3).

До слова, раніше «Баварія» анонсувала прощання з чемпіоном Європи-2016 Рафаелом Геррейру. Керівництво «ротен» вирішило не продовжувати контракт із португальцем. Фулбек покине Мюнхен у статусі вільного агента.

Теги: ФК «Ньюкасл Юнайтед» ФК Баварія Прем’єр-ліга Бундесліга НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте також

Мануель Ноєр давно став живою легендою Бундесліги
Капітан «Баварії» повторив цікавий рекорд чемпіонату Німеччини
Сьогодні, 10:29
«Ротен» підкорили національну вершину
«Баварія» достроково стала чемпіоном Німеччини
Вчора, 21:14
Майкл Олісе попрямував у півфінал турніру
Тіньовий лідер «Баварії» визнаний гравцем тижня у Лізі чемпіонів
16 квiтня, 19:50
У гостьовому матчі 29-го туру проти «Санкт-Паулі» гравці «Баварії» забили п'ять м'ячів
«Баварія» встановила рекорд чемпіонату Німеччини за кількістю забитих голів за сезон
11 квiтня, 22:27
Мануель Ноєр показав клас у 40 років
Капітан «Баварії» став гравцем тижня в Лізі чемпіонів
9 квiтня, 17:59
Рафаел Геррейру не залишиться у Мюнхені на новий сезон
«Баварія» анонсувала прощання з чемпіоном Європи-2016
30 березня, 18:59

Чи повернеться нардеп Беленюк на килим? Думка легендарного українського борця
Чи повернеться нардеп Беленюк на килим? Думка легендарного українського борця
Півфіналіст Ліги чемпіонів через ушкодження втратив двох нападників
Півфіналіст Ліги чемпіонів через ушкодження втратив двох нападників
Збірна Росії з футболу домовилася про товариську гру з однією з найбідніших країн світу
Збірна Росії з футболу домовилася про товариську гру з однією з найбідніших країн світу
Михайлюк зізнався, чи є у нього конфлікт з головним тренером збірної України з баскетболу
Михайлюк зізнався, чи є у нього конфлікт з головним тренером збірної України з баскетболу
Нападник збірної Англії відкритий до переходу в «Баварію» – інсайдер
Нападник збірної Англії відкритий до переходу в «Баварію» – інсайдер
Збірна України з дзюдо вперше за 27 років завершила Чемпіонат Європи без медалей
Збірна України з дзюдо вперше за 27 років завершила Чемпіонат Європи без медалей

Новини

«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Сьогодні, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Сьогодні, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Сьогодні, 09:27
Ювілейне ураження НПЗ у Туапсе: чому цей завод – стратегічний біль для РФ
Сьогодні, 09:14
Кремль винайшов новий спосіб фінансувати війну: хто і скільки платитиме
Сьогодні, 08:52

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

