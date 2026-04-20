Нападник збірної Англії відкритий до переходу в «Баварію» – інсайдер

Зірка Прем'єр-ліги готовий змінити клубну прописку

Лідер англійського «Ньюкасла» Ентоні Гордон зацікавлений у переході до мюнхенської «Баварії». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Сашу Тавольєрі.

Англієць переконаний, що трансфер буде логічним кроком у розвитку його кар'єри. Нападник надихнувся прикладом хавбека Майкла Олісе, який засяяв у складі «ротен» після переходу з АПЛ. Гордон заявив своєму оточенню, що готовий переїхати до Бундесліги.

Керівництво «Баварії» нібито вже запланувало зустріч із агентами вінгера для обговорення умов особистого контракту. «Ньюкасл» готовий продати нападника за непогані відступні. «Сороки» чекають на пропозицію у найближчі тижні, ще до Чемпіонату світу.

Гордон у нинішньому сезоні провів 46 матчів. До свого активу він записав 17 голів і п'ять результативних передач. Контракт англійця з «Ньюкаслом» розрахований до літа 2030 року.

Чемпіони Бундесліги

Елітний дивізіон Німеччини в сучасному форматі стартував у сезоні 1963/64. Першим чемпіоном став «Кьольн».

«Баварія» завоювала перший титул за підсумками кампанії 1968/69. Раніше за «ротен» чемпіонами стали бременський «Вердер», сусіди з «Мюнхена 1860», «Айнтрахт» із Брауншвайга та «Нюрнберг».

Загалом титул під назвою «Срібна салатниця» брали 13 клубів. «Баварія» стала чемпіоном 34 рази, а найближчі переслідувачі – «Боруссії» з Дортмунда та Мьонхенгладбаха – по п'ять разів.

«Баварія» у Бундеслізі

Мюнхенці дебютували в елітному дивізіоні в третьому сезоні (1965/66) та відразу фінішували третіми. Перший же титул «ротен» виграли на четвертий рік у Бундеслізі.

З тих пір «Баварія» 44 рази завершила чемпіонат щонайменше другою. Найгірший результат команди – 12-те місце в сезоні 1977/78. Натомість нижче четвертої позиції мюнхенці не опускалися з 1996 року.

Нагадаємо, тіньовий лідер «Баварії» визнаний гравцем тижня у Лізі чемпіонів. Атакувальний півзахисник Олісе став найкращим футболістом за підсумком матчів-відповідей 1/4 фіналу турніру. Він оформив переможний гол проти мадридського «Реала» (4:3).

До слова, раніше «Баварія» анонсувала прощання з чемпіоном Європи-2016 Рафаелом Геррейру. Керівництво «ротен» вирішило не продовжувати контракт із португальцем. Фулбек покине Мюнхен у статусі вільного агента.