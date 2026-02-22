Іменитий англійський клуб встановив історичне антидосягнення

Чотириразовий чемпіон Англії достроково втратив прописку в дивізіоні

«Шеффілд Венсдей» оформив найшвидший виліт у нижчий дивізіон за всю історію англійського футболу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Sports.

Фатальною для «сов» стала поразка в дербі від «Шеффілд Юнайтед» (1:2). «Венсдей» залишаються на дні Чемпіоншипу та вже не збережуть прописку в другому після Прем'єр-ліги дивізіоні. Досі так рано жоден англійський клуб не вилітав.

Через фінансові проблеми шеффілдці розпочали сезон із -18 очок. Наразі вони відіграли 11 пунктів. До кінця кампанії 2025/26 у Чемпіоншипі залишилося всього 13 турів.

«Венсдей» – історичний гранд Англії. Останній спалах команд припав на 90-ті. У сезоні 1990/91 «сови» здобули Кубок ліги, здолавши «Манчестер Юнайтед» у фіналі. У 1992-2000 рр. шеффілдці змагалися в Прем'єр-лізі, де тричі фінішували сьомими.

