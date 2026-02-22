Головна Спорт Новини
Іменитий англійський клуб встановив історичне антидосягнення

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Іменитий англійський клуб встановив історичне антидосягнення
«Шеффілд Венсдей» переписав історію чемпіонатів Англії
фото: ФК «Шеффілд Венсдей»

Чотириразовий чемпіон Англії достроково втратив прописку в дивізіоні

«Шеффілд Венсдей» оформив найшвидший виліт у нижчий дивізіон за всю історію англійського футболу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Sports.

Фатальною для «сов» стала поразка в дербі від «Шеффілд Юнайтед» (1:2). «Венсдей» залишаються на дні Чемпіоншипу та вже не збережуть прописку в другому після Прем'єр-ліги дивізіоні. Досі так рано жоден англійський клуб не вилітав.

Через фінансові проблеми шеффілдці розпочали сезон із -18 очок. Наразі вони відіграли 11 пунктів. До кінця кампанії 2025/26 у Чемпіоншипі залишилося всього 13 турів.

«Венсдей» – історичний гранд Англії. Останній спалах команд припав на 90-ті. У сезоні 1990/91 «сови» здобули Кубок ліги, здолавши «Манчестер Юнайтед» у фіналі. У 1992-2000 рр. шеффілдці змагалися в Прем'єр-лізі, де тричі фінішували сьомими.

Цього тижня нападник англійського «Ньюкасла» Ентоні Гордон став найкращим гравцем тижня Ліги чемпіонів. Він найбільше доклався до розгрому азербайджанського «Карабаху» в плей-офф. Англієць оформив каре – чотири м'ячі за поєдинок.

Нагадаємо, лондонський «Арсенал» зробив лідера команди найоплачуванішим футболістом клубу. Вінгер Букайо Сака підписав новий контракт із «канонірами». Відтепер він зароблятиме понад 300 тисяч фунтів на тиждень.

НОВИНИ ФУТБОЛУ

