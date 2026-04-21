Колишній клуб Забарного назвав наступного головного тренера

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Колишній клуб Забарного назвав наступного головного тренера
Марко Розе влітку переїде на Туманний Альбіон
фото: Reuters

Дворазовий чемпіон Австрії спробує сили в Прем'єр-лізі

Англійський «Борнмут» призначить Марко Розе керманичем команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Німецький фахівець стане до керма «вишень» в міжсезоння. Він замінить на посаді іспанця Андоні Іраолу. Раніше останній анонсував прощання з «Борнмутом» після трьох сезонів на містку.

Керівництво середняка АПЛ було зацікавлено в продовженні співпраці з баском. Утім, сам Іраола вирішив покинути «Віталіті Стедіум». Вочевидь, він розраховує піти на підвищення. Зокрема, вакантною буде посада головного тренера «Атлетіка» з Більбао.

Розе залишався без роботи з весни 2025 року. Тоді він покинув німецький РБ «Лейпциг». Англійські «вишні» підписали з тренером контракт до кінця кампанії 2028/29.

Чим відомий Марко Розе

Уродженець Лейпцига, виступав за місцевий «Локомотив», «Ганновер» і «Майнц» на позиції оборонця.

Кар'єру тренера розпочав із ролі асистента Томаса Тухеля в «Майнці». Пізніше був помічником головного тренера в дублі «карнавальників». Першого самостійного досвіду набув у рідному «Локомотиві» в сезоні 2012/13. За рік приєднався до структури «Ред Булла».

Спершу працював із юнацькими командами «Зальцбурга», а в 2017-му очолив першу команду. Двічі став чемпіоном та виграв Кубок Австрії. Повернувся на батьківщину, де працював із «Боруссією» з Мьонхенгладбаха, дортмундською «Боруссією» і РБ «Лейпциг». На чолі «червоних биків» виграв Кубок і Суперкубок Німеччини.

«Борнмут» у сезоні 2025/26

«Вишні» в цій кампанії змагаються лише на внутрішній арені. Із боротьби за Кубок англійської ліги та Кубок Англії підопічні Іраоли вибули на ранніх стадіях.

Натомість в Прем'єр-лізі команда продовжує претендувати на місце в єврокубках. За п'ять турів до кінця сезону йде восьмим у турнірній таблиці. «Вишні» набрали 48 очок.

До слова, англійський «Ліверпуль» втратив другого воротаря у дербі з ліверпульським «Евертоном». Форвард «ірисок» Бету реалізував гольовий момент і зачепив Гіоргі Мамардашвілі. Ушкодження виявилося серйозним – грузина забрали з поля на ношах.

Нагадаємо, раніше «Ліверпуль» підтвердив важку травму нападника Юго Екітіке. Коштовний француз порвав ахілл у чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ. Він вибув на понад півроку.

Читайте також

Орельєн Чуамені отримав варіант на Туманному Альбіоні
«Манчестер Юнайтед» знайшов зіркову заміну Каземіро – ЗМІ
Сьогодні, 15:30
Ібраїма Конате продовжить виступи на «Енфілді»
Оборонець «Ліверпуля» зробив неочевидний кар'єрний вибір
Вчора, 17:25
Ентоні Гордон матиме нагоду створити зв'язку з Гаррі Кейном
Нападник збірної Англії відкритий до переходу в «Баварію» – інсайдер
Вчора, 15:26
«Містяни» взяли гору в центральному поєдинку весни в АПЛ
«Манчестер Сіті» переграв «Арсенал» у битві претендентів на титул Англії
19 квiтня, 20:29
Гіоргі Мамардашвілі не зміг дограти дербі
«Ліверпуль» втратив другого воротаря у дербі з «Евертоном» Миколенка
19 квiтня, 18:58
Майкл Каррік хотів би отримати тривалий контракт
Тимчасовий тренер надіслав чіткий сигнал керівництву «Манчестер Юнайтед»
19 квiтня, 17:13

Юнацька збірна України з хокею зазнала прикрої поразки на Чемпіонаті світу
Юнацька збірна України з хокею зазнала прикрої поразки на Чемпіонаті світу
Колишній клуб Забарного назвав наступного головного тренера
Колишній клуб Забарного назвав наступного головного тренера
Французький тінейджер після порятунку з пожежі в Швейцарії підписав контракт з клубом
Французький тінейджер після порятунку з пожежі в Швейцарії підписав контракт з клубом
Чемпіон Європи-2020 узгодив умови контракту з «Барселоною» – ЗМІ
Чемпіон Європи-2020 узгодив умови контракту з «Барселоною» – ЗМІ
Баскетболіст зі США опинився за ґратами та зіткнувся з серйозною хворобою
Баскетболіст зі США опинився за ґратами та зіткнувся з серйозною хворобою
Іменитий британський боксер Околі провалив допінг-тест перед боєм з японцем
Іменитий британський боксер Околі провалив допінг-тест перед боєм з японцем

«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
