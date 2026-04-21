Колишній клуб Забарного назвав наступного головного тренера

Дворазовий чемпіон Австрії спробує сили в Прем'єр-лізі

Англійський «Борнмут» призначить Марко Розе керманичем команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Німецький фахівець стане до керма «вишень» в міжсезоння. Він замінить на посаді іспанця Андоні Іраолу. Раніше останній анонсував прощання з «Борнмутом» після трьох сезонів на містку.

Керівництво середняка АПЛ було зацікавлено в продовженні співпраці з баском. Утім, сам Іраола вирішив покинути «Віталіті Стедіум». Вочевидь, він розраховує піти на підвищення. Зокрема, вакантною буде посада головного тренера «Атлетіка» з Більбао.

Розе залишався без роботи з весни 2025 року. Тоді він покинув німецький РБ «Лейпциг». Англійські «вишні» підписали з тренером контракт до кінця кампанії 2028/29.

Чим відомий Марко Розе

Уродженець Лейпцига, виступав за місцевий «Локомотив», «Ганновер» і «Майнц» на позиції оборонця.

Кар'єру тренера розпочав із ролі асистента Томаса Тухеля в «Майнці». Пізніше був помічником головного тренера в дублі «карнавальників». Першого самостійного досвіду набув у рідному «Локомотиві» в сезоні 2012/13. За рік приєднався до структури «Ред Булла».

Спершу працював із юнацькими командами «Зальцбурга», а в 2017-му очолив першу команду. Двічі став чемпіоном та виграв Кубок Австрії. Повернувся на батьківщину, де працював із «Боруссією» з Мьонхенгладбаха, дортмундською «Боруссією» і РБ «Лейпциг». На чолі «червоних биків» виграв Кубок і Суперкубок Німеччини.

«Борнмут» у сезоні 2025/26

«Вишні» в цій кампанії змагаються лише на внутрішній арені. Із боротьби за Кубок англійської ліги та Кубок Англії підопічні Іраоли вибули на ранніх стадіях.

Натомість в Прем'єр-лізі команда продовжує претендувати на місце в єврокубках. За п'ять турів до кінця сезону йде восьмим у турнірній таблиці. «Вишні» набрали 48 очок.

